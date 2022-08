"La sinistra ha travisato le mie parole": è scontro Mastrangelo-Pd

Botta e risposta ad altissima tensione tra Luigi Mastrangelo e la sinistra. Una disputa scaturita dalle dichiarazioni rilasciate dalla leggenda della pallavolo - responsabile del dipartimento Sport della Lega e candidato alla Camera - ai microfoni di Radio Capital e dagli attacchi arrivati da numerosi esponenti del Partito Democratico.

Nel corso del suo intervento al programma The Breakfast Club, Mastrangelo ha messo in risalto l’esigenza di investire di più sullo sport, soprattutto per i giovani che si stanno allontanando dalle attività. Il passaggio finito nel mirino della sinistra è legato ai fondi per lo sport: “Bisognerebbe togliere magari un pochino, un qualcosina alla sanità. Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, che fa bene a tante malattie, a partire dal diabete e dalle malattie cardiovascolari, ma poi andiamo a vedere veramente chi pratica e quante ore al giorno dedichiamo al nostro fisico e la percentuale scende tantissimo. Lo sport deve diventare un elemento essenziale della nostra quotidianità” . Per essere più chiaro, Mastrangelo ha precisato che sarebbe necessario “dedicare allo sport qualcosina, una piccola briciola” dei fondi a disposizione.

Il Pd non ha perso tempo e ha iniziato subito a criticare con impeto travolgente. Uno dei primi a intervenire è stato Mauro Berruto, responsabile Sport dei dem ed ex allenatore di Mastrangelo, che s’è detto allibito: “Forse più che a lui bisogna chiedere a Matteo Salvini di dar conto di questa proposta di togliere soldi alla sanità per darli allo sport, perché è così imbarazzante che io non saprei commentarla” . Il senatore Franco Mirabelli, invece, ha parlato di “scelta demenziale” , mentre Alessia Rotta ha colto la palla al balzo per polemizzare sulle proposte economiche del centrodestra: “Ma in che mondo vive? Servono più investimenti in sanità pubblica. Ma di che ci stupiamo: la Lega è quella che per fare la Flat Tax che abbassa le tasse solo ai ricchi, è pronta a tagliare servizi pubblici essenziali come scuola e sanità” .