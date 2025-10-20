La sinistra lancia la "palestinese napulitana" che esalta i terroristi

La sinistra ci ricasca. Le sconfitte in Calabria e Marche non hanno insegnato nulla. Il campo largo trascina il tema Gaza anche nella campagna elettorale per le regionali in Campania. E stavolta con meno drammaticità e più folclore. Con un slogan popolari. Avs, il partito di Fratoianni e Bonelli, mette in campo Souzan Fatayer (nella foto), una docente dell'Università Orientale di Napoli e sostenitrici accanita della causa palestinese. Lo slogan scelto per la campagna elettorale è un misto di ironia e fantasia: "Na palestinese napulitana". Anche lo sfondo è tutto un programma. La prof palestinese spiega in un post su Instagram le ragioni della candidatura: "Mi candido con Alleanza Verdi e Sinistra come consigliera regionale per una Campania giusta: una terra che crede nei suoi giovani e nell'istruzione pubblica, che difende la sanità pubblica, che rispetta chi lavora e protegge chi soffre". In realtà scorrendo le sue pagine social per la Campania c'è ben poco. Tutti i messaggi sono contro Israele, con tanto di esaltazione dei terroristi, definiti "martiri". Anche Avs proverà in Campania a sfruttare il tema medio oriente per drenare voti. In Campania la sfida è tra il candidato del campo largo Roberto Fico e lo sfidante di centrodestra Edmondo Cirielli. Fico avrà otto liste e gran parte dei consiglieri deluchiani.

Ma c'è ancora un nodo da sciogliere a meno di una settimana dalla data di presentazione delle liste: il nome dei cacicchi sulle liste personali. In particolare i due angeli custodi, Vincenzo De Luca e Clemente Mastella, della candidatura di Fico, vorrebbero inserire il proprio nome sulla lista e di conseguenza sulla scheda elettorale. Nodo ancora non sciolto. Tant'è che l'assessore regionale uscente alla Scuola Lucia Fortini ha presentato due manifesti: il primo con il nome di De Luca, il secondo senza nome del governatore. Quale utilizzerà in campagna elettorale? Mistero. Si deciderà alla fine. De Luca e Fico trattano a oltranza sulla lista personale. Stesso discorso per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento sosterrà Fico. I candidati hanno già lanciato la campagna elettorale con il nome Mastella in lista. Per Fico, che prometteva una rivoluzione, è una bella gatta da pelare. Dovrà presentarsi agli elettori con le liste Mastella e De Luca. In tanti nel M5s stanno decidendo di prendere posizione contro la scelta dell'ex presidente della Camera.

Sul fronte del centrodestra il viceministro Cirielli è in piena campagna elettorale.

Nelle ultime ore ha messo a segno un tris di acquisti: l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa sarà candidato nella lista Cirielli presidente, i consiglieri regionali uscenti Felice Di Maio, passato alla Lega, e Giovanni Zannini in Forza Italia. Spostamenti che potrebbero ribaltare i sondaggi.