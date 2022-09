Letta e il flop sul voto operaio. La Camusso: "La sinistra non è credibile"

Sos a sinistra. Ormai la bandiera rossa non sventola più, nemmeno nelle storiche roccaforti operaie legate in passato alla tradizione delle lotte sindacali. Anche da quelle parti, i tempi son cambiati e i barricaderos col pugno chiuso sono stati rottamati a colpi di schede elettorali. È accaduto infatti che il centrodestra ha fatto il pieno di voti anche in zone della forte vocazione industriale come Sesto San Giovanni, Taranto, Piombino, ma anche Mirafiori e Grugliasco. La base operaia ha dunque voltato le spalle ai partiti progressisti, che hanno così accusato il colpo.

Le mancanze dem sul lavoro

La scoppola l'ha avvertita in modo netto Susanna Camusso, ex segretaria generale Cgil ora eletta come senatrice del Pd. Così, al netto della soddisfazione per il risultato personale ottenuto, nelle sue prime dichiarazioni post-voto l'ex sindacalista non ha potuto fare altro che ammettere le mancanze dem. " Non ho analisi sociologiche da offrire ma la sensazione, che poi è anche la grande colpa della sinistra e dei progressisti, è quella di non essersi mai misurati con la crescente precarietà del lavoro, anzi a volte averla addirittura favorita ", ha affermato Susanna in una conversazione con l'Adnkronos. Critica per certi versi surreale, se si pensa che l'ex sindacalista è stata eletta proprio nelle liste del principale partito di sinistra italiano.

Il centrodestra nelle ex roccaforti rosse

Al contempo, però, la Camusso non ha tradito le proprie convinzioni di sinistra e, analizzando gli esiti elettorali, ha rilanciato: " I voti al centro destra sono sempre gli stessi, immancabili negli anni il cui peso varia a seconda dei modelli elettorali e soprattutto dell'andamento dell'astensione. Nulla di strutturale direi. Anzi se guardo al programma sociale delle destre mi pare che i lavoratori non troveranno nessuna di quelle risposte che hanno cercato in un altro voto ". Intanto, però, il segnale da parte di quegli stessi lavoratori è arrivato. Forte e chiaro. In alcuni casi con clamorose umiliazioni inflitte proprio alla sinistra. A Sesto San Giovanni, ex fuedo rosso, la candidata del centrodestra Isabella Rauti ha surclassato l'esponente del centrosinistra, Emanuele Fiano.