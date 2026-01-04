La sinistra sa con chi stare: accuse a Trump e Meloni

Neanche il tempo di annunciare la cattura del dittatore comunista venezuelano che in Italia è sceso in campo il partito Forza Maduro. Grillini, centri sociali, collettivi, comunisti (o pseudo tali) tutti uniti per difendere l'amico Maduro dimenticando anni di vessazioni al popolo venezuelano. Tra i primi a intervenire è stato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte che, forse in un impeto di nostalgia per i tempi passati in cui i grillini trafficavano con Maduro (cui peraltro imputa la "natura illiberale del suo governo"), ha dichiarato: "L'aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale. Il governo Meloni condanni questi attacchi e tuteli i nostri connazionali". Alle parole sono seguiti i fatti con una richiesta di informativa urgente al ministro degli Esteri Antonio Tajani "in merito alla situazione in Venezuela" da parte dei capogruppo grillini di Camera e Senato.

Per paura di rimanere un passo indietro nella corsa a difendere il compagno Maduro, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono precipitati a dichiarare: "L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. Occorre che la comunità internazionale e il nostro Paese condannino immediatamente quanto accaduto e si attivino per fermare questa aggressione". Per poi aggiungere l'immancabile attacco a Giorgia Meloni: "Chiediamo con forza che il governo Meloni prenda subito una posizione di esplicita e forte".

Pur di attaccare Donald Trump e Giorgia Meloni, a sinistra è una corsa ad arruolarsi nel partito Forza Maduro e se Elly Schlein ha sentito Antonio Tajani esprimendo preoccupazione, nel Pd sono vari gli interventi contro Trump. Come Laura Boldrini per cui "l'attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gravemente la sovranità territoriale del Venezuela e il diritto internazionale".

Secondo l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis invece "della democrazia, della libertà e della giustizia in Venezuela come in Iran, come ovunque - a Trump non importa nulla".

Anche il leader della Cgil Maurizio Landini non poteva perdere l'occasione di far sentire la propria voce: "La Cgil condanna con fermezza la violazione della sovranità nazionale della Repubblica del Venezuela da parte degli Stati Uniti d'America".

Nel mondo dell'estrema sinistra è invece un profluvio di dichiarazioni contro gli Stati Uniti (e a sostegno di Maduro) da Rifondazione Comunista a Potete al Popolo passando per i collettivi Cambiare Rotta e Osa.

Ma non è solo la politica a schierarsi, nel mondo culturale, accademico e tra gli attivisti il partito Forza Maduro arruola numerosi accoliti a cominciare dal rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari secondo cui "Trump bombarda il Venezuela, in un evidente accesso di pacifismo, rapisce il presidente e sua moglie" e da Alessandro Di Battista "la verità è che Stati Uniti e Israele stanno attaccando due Paesi che hanno deciso di cacciare via le imprese petrolifere straniere". Immancabile Gad Lerner: "Definendo legittimo l'intervento Usa in Venezuela, Giorgia Meloni si conferma una post-fascista che non avrebbe scrupoli nel ricorrere alla forza quando ciò le si rendesse necessario".

Anche Luca Casarini della Ong Mediterranea sostiene che "I bombardamenti americani su Caracas sono una porcheria di guerra" mentre per Roberto Saviano "non è una guerra al narcotraffico".

Presente all'appello l'Anpi con la sezione di Roma che "esprime ferma condanna e indignazione per l'aggressione militare, politica, economica operata dagli Usa".