La sinistra scommette sulla Cucchi

La sinistra a corto di idee (e stanze) si butta su mogli e «volti strappalacrime» per dare una sterzata alla campagna elettorale. Nicola Fratoianni si fa aprire dal presidente della Camera Roberto Fico la sala conferenza di Montecitorio per un annuncio bomba: i nomi dei capilista della lista Sinistra Italiana-Europa Verde. Fermi tutti. La comunicazione richiede una cornice istituzionale. Al fianco di Fratoianni c'è Angelo Bonelli, leader dei Verdi-Europa e promotore della lista alleata del Pd. Il primo nome ad effetto è quello di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano deceduto in custodia cautelare il 22 ottobre 2009 a Roma. Non è un esordio: Ilaria Cucchi ha già provato, senza successo, a entrare in Parlamento nel 2013 con la lista Rivoluzione Civile guidata dal magistrato Antonio Ingroia. Flop clamoroso. Per Ilaria era stata paventata anche la candidatura come sindaco di Roma alle scorse elezioni. Il pass per Montecitorio arriva dalla coppia Fratoianni-Bonelli. Però la Cucchi ci tiene a precisare: «Mi candido per portare in politica la battaglia dei diritti, perché sono tante le persone alle quali non sono riconosciuti. Penso alla giustizia, che io ho vissuto sulla mia pelle, ma anche la sanità. Mi candido per le persone che incontro per strada, che conoscono me, conoscono la mia storia, la mia battaglia per avere giustizia per mio fratello, ringraziando coloro che mi sono stati accanto in questi anni, a partire dall'avvocato Fabio Anselmo, sempre con me nei processi». La seconda carta a sorpresa Aboubakar Soumahoro, sindacalista ivoriano naturalizzato italiano da anni in difesa degli invisibili, dei braccianti e dei senza voce del mondo del lavoro. Due nomi che puntano a far dimenticare le ultime settimane, segnate da polemiche e veleni tra Pd, Calenda, Fratoianni e Bonelli. Un copione collaudato per la sinistra. Cucchi e Soumahoro saranno candidati sia nel listino proporzionale che nei collegi uninominali. «È vero, abbiamo trattato con il Pd per avere collegi sicuri, ma non per noi. A entrare in Parlamento saranno Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi» spiegano Fratoianni e Bonelli di Alleanza Verdi-Sinistra nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Bonelli è emozionato e con la voce rotta: «Siamo orgogliosi di queste candidature, Abu Soumahoro è un sindacalista che lotta sul campo e difende gli invisibili». Fratoianni parla di Ilaria Cucchi come di «una donna straordinaria, ho trattato per lei». Soumahoro e Cucchi saranno capilista e anche candidati nei collegi uninominali. Non si sa però in quali collegi. Le ipotesi sono Roma per Cucchi e la Sicilia per Soumahoro. Resta aperto il caso di Elisabetta Piccolotti, coordinatrice della Segreteria nazionale di Sinistra italiana e moglie del leader di SI Nicola Fratoianni. Si profila una candidatura che però sta alimentando polemiche e malumori. Alla fine dovrebbe arrivare il via libera in coppia con il marito.