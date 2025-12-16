A sinistra silenzi e lacrime di coccodrillo

Eccola, l'Intifada globale a cui inneggiavano le piazze. È una strage annunciata, quella di Sidney, preparata da due anni di odio e menzogne contro Israele e contro gli ebrei. Una strage islamista e antisionista, non solo anti-ebraica.
Ecco perché la sinistra tace, o balbetta nelle reazioni del giorno dopo. L'assemblea nazionale Pd si è aperta con un minuto di silenzio. Lo stesso silenzio che in questi anni è stato adottato come linea ufficiale, di fronte alle bugie, all'odio, alle contestazioni aggressive. "Sembra un vero e proprio attentato contro la comunità ebraica - ha detto bontà sua la segretaria Elly Schlein - Dobbiamo fermare questa spirale di odio e intolleranza".
Oggi è il giorno del "cordoglio" peloso. Lacrime di coccodrillo o parole che equivalgono al silenzio: la sinistra condanna il terrorismo, esprime "solidarietà verso le Comunità ebraiche, o "preoccupazione" per l'antisemitismo. Ipocrisia. Vuote formulette che il mondo ebraico non vuole più sentire. "Mi aspetto belle dichiarazioni di solidarietà, che non mancano mai quando ci sono ebrei morti - ha detto ieri alla Stampa il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni - ma quello che ci vuole è un esame delle responsabilità".
Ma un esame delle responsabilità la sinistra non può e non vuole farlo. Perché emergerebbero quelle reali, politiche: le centrali ideologiche che hanno messo in circolo le parole d'ordine dell'odio (il "genocidio" su tutte) i movimenti che le hanno rilanciate, i partiti che le hanno assecondate o tollerate senza muovere un dito.
I cortei, le piazze, le università, i talk tv. Una narrazione tossica ha ammorbato il discorso pubblico. Ieri i Carc hanno tenuto un presidio a Firenze, per "denunciare la decisione della sindaca di non assegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese" (foto), per contestare "la mancata interruzione dei rapporti con Israele e con le aziende complici del sionismo" e chiedere al Comune "il ritiro dell'adesione alla definizione dell'Ihra che equipara l'antisionismo all'antisemitismo" e "la destituzione di Marco Carrai, console onorario d'Israele, dalla presidenza della Fondazione Meyer".
Questo il livello. Eppure, la sinistra "ufficiale" non ha preso le distanze da quest'area antagonista. A volte, l'ha coccolata. E ora pensa di cavarsela con una nota. L'Anpi, per esempio: "Dobbiamo non solo condannare con fermezza - scrive - ma anche contrastare tutti insieme, uniti, l'antisemitismo che ha raggiunto ieri un drammatico livello sanguinario". È la stessa Anpi che ha accostato la guerra di Gaza agli stermini nazisti, con tanto di marce a Marzabotto. Il Pd, per esempio. Schlein non ha proferito parola neanche quando la contestazione ha colpito un dem come Lele Fiano, che i Giovani Pd hanno chiesto di isolare nel partito (mentre organizzavano iniziative nel segno dell'odio anti-Israele). E il ddl contro l'antisemitismo di Delrio nel Pd è stato sconfessato. E Giuseppe Conte? Il 7 ottobre non ha trovato il tempo di pubblicare un post su Hamas. E poi ha chiesto agli ebrei italiani di prendere le distanze da Israele. "La comunità M5S si stringe al dolore dei familiari delle vittime e dei feriti in un abbraccio caloroso e solidale in questo momento di profondo cordoglio" dice oggi.E un volto tv come Alessandro Di Battista, che di norma usa l'espressione "le bestie di Satana" riferendosi agli israeliani, spiega che l'attentato di Sidney è colpa di Netanyahu. Israele come male assoluto, insomma. La responsabilità del terrorismo, alla fine, viene addossata a chi lo subisce.