Sinistra, dal sogno "triplete" all'incubo flop alle regionali

Se soltanto due mesi fa il centrosinistra non nascondeva di coltivare il sogno del «triplete d'autunno», mettendo in fila tre vittorie su tre nelle Regionali liguri, emiliano-romagnole e umbre, rilanciandosi così in chiave nazionale, ora lo scenario appare profondamente cambiato.

Complice la scelta del candidato in Liguria, i consueti litigi all'interno di quel campo largo che appare disseminato di mine e malumori, il ritiro di Renzi dopo l'aut aut lanciato dai Cinque Stelle di Giuseppe Conte e il buon lavoro svolto dal centrodestra sul territorio, il rischio di lasciare invariata la mappa dei governatori - almeno in termini di colore politico - è più che concreto.

In Liguria l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera assegna a Marco Bucci, candidato del centrodestra, il 49% dei consensi contro il 46% di Andrea Orlando, un distacco che non consente di dichiarare un vincente, essendo contenuto nel margine di errore standard dei sondaggi, ma che offre una indicazione chiara della tendenza e può tradurre in realtà nel voto del 27 e il 28 ottobre ciò che poche settimane fa sembrava impossibile. In Liguria resiste il Pd come primo partito, con il 24% dei consensi, ma è in pieno recupero Fratelli d'Italia con il 20%. In Umbria nonostante il Pd rispetto a 5 anni abbia compiuto un' opera di ricostruzione interna e la candidata Stefania Proietti, ex sindaco di Assisi, sia sostenuta da un campo larghissimo, Donatella Tesei appare favorita per il bis nell'ex fortino rosso. E nello stesso campo largo nazionale, in privato alcuni big ammettono che la sfida appare in salita, avendo la governatrice uscente costruito in questi anni una base di consenso importante.

Ieri i riflettori si sono concentrati proprio sull'Umbria dove Antonio Tajani ha guidato la conferenza nazionale degli enti locali e dove è stata presentata la lista di Forza Italia. A guidarla sarà il coordinatore umbro Andrea Romizi, seguito dal vicepresidente della Giunta uscente Roberto Morroni. «Donatella Tesei è una bravissima amministratrice che ha fatto bene in questi cinque anni, ma ne servono altrettanti per cambiare una regione e crescere ancora» le parole del vicepremier.

«L'Umbria non era stata ben amministrata in passato. Per questo Tesei deve continuare a lavorare. E lo farà con determinazione e con il sostegno di Forza Italia. I sondaggi ci dicono che Forza Italia è forte in crescita. Sarà una parte importante della prossima giunta Tesei bis. Certamente sono elezioni legate a fatti territoriali, perché votiamo in Liguria, in Umbria e in Emilia Romagna. Noi lavoriamo per rafforzare la nostra presenza, siamo in crescita in tutto il territorio. L'ultimo sondaggio ci dice che siamo già abbondantemente sopra l'11%, quindi stiamo andando verso l'obiettivo del 20%. Sono sicuro che i dati delle regionali in Liguria, in Emilia e in Umbria confermeranno questa tendenza alla crescita, perché c'è un grande spazio da occupare che è quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein».

All'orizzonte Donatella Tesei vede «una sfida epocale. Da una parte c'è l'idea di proseguire un lavoro di progresso e di sviluppo che ha già visto protagonista la nostra regione dove abbiamo messo al centro l'impresa, il lavoro, i giovani, la famiglia.

Questa regione si è risvegliata e deve portare avanti un progetto di sviluppo tangibile e che deve essere completato. Dall'altra parte c'è semplicemente un ritorno al passato, una coalizione del no che non crede allo sviluppo economico e tecnologico e ha un insieme di valori molto contrastanti tra di loro».