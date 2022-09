"La sinistra vuole l'incidente...". E la Meloni mette Lamorgese nel mirino

Un gruppo di contestatori ha fatto irruzione al comizio di Giorgia Meloni a Caserta. Non è la prima volta che accade nel corso di questa campagna elettorale e a questo punto alla leader di Fratelli d'Italia è sorto qualche dubbio, anche perché finora si hanno notizie solo di contestazioni da parte delle sinistre e non da parte dei militanti del centrodestra. " Si sta cercando l'incidente, è la sesta volta consecutiva che i contestatori vengono fatti entrare in un comizio. La Lamorgese non sa fare il suo lavoro e questa sera la chiamerò di nuovo per chiederle se si può fare campagna elettorale in questo modo. Una cosa è l'incompetenza, ma qua poi posso pensare che lo stanno facendo apposta. Si sta cercando l'incidente. La sinistra vuole gli incidenti. Per me possono strillare quanto vogliono. Non me li filo ".

Poche ore prima un gruppo di contestatori aveva affisso uno striscione durante l'evento elettorale di Matera: " Piena applicazione della legge 194: FdI limita l'accesso all'aborto ". Si tratta della fake news rilanciata dalla sinistra contro Giorgia Meloni, che ha in più occasioni ribadito la ferma volontà di non limitare la 194 ma, anzi, di portare ad applicazione tutte le sue parti, compresa la tutela delle donne che non vogliono abortire ma che, oggi, si trovano costrette a farlo contro la loro volontà. " In questa ultima settimana i toni esploderanno ancora di più, anche con minacce di morte e insulti, ma a noi ci interessa: noi andiamo avanti ", ha detto la Meloni concludendo il comizio dal palco di piazza Matteotti.