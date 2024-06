Sinner, dritto vincente sulle tasse

Ascolta ora 00:00 00:00

Per gli italiani aggredire gli evasori va bene purché non siano sportivi che li fanno sognare, tanto più che le tasse non sono soldi «nostri» ma dello Stato. È quanto emerge dalle reazioni sui social all'inchiesta di Angelo Mincuzzi, un bravo collega del Sole24Ore che ha reso noti i redditi di Jannick Sinner, diverse decine di milioni di euro, sottratti al fisco italiano grazie alla sua residenza a Montecarlo, perfettamente lecita: Sinner non è un evasore. Tutti facciamo il tifo per lui e non ci sembra vero di avere un tennista sul tetto del mondo. Molti sono dunque indispettiti per essere costretti a guardarlo non come sportivo ma come contribuente che non contribuisce. Il filone principale dei commenti poggia su frasi tipo: «è uno sportivo ammirevole, si allena 10 ore al giorno e ottiene risultati fantastici» oppure «è sgradevole dare in pasto alla folla invidiosa un ragazzo che ci fa sognare». Della serie, non ci svegliate con queste miserie. L'altro filone è comparativo: «questi sono spiccioli, andate a guardare le multinazionali che evadono miliardi» con l'immancabile «che mi dite di Fiat e Elkann nei loro paradisi fiscali?». Non manca chi, con tipico genio italico, si rifugia nel «gomblotto» per salvare il campione che «nemmeno sarebbe capace di cose simili, essendo un tennista», e condannare «la gente che c'ha dietro, sempre gli stessi dietro anche ad altri beniamini, che fanno i loro sporchi interessi». Volendo risalire verso aria più salubre, si incontrano i presunti economisti della scuola di Laffer: «Se lo Stato diminuisse la pressione fiscale incasserebbe di più».

Come si vede, è una vicenda tra Sinner e lo Stato dove noi cittadini

siamo terzi spettatori, sempre che vi togliete davanti con queste pidocchierie e ci fate vedere il terzo set, che mica sono soldi nostri? E che fastidio questo Alcaraz, che invece risiede e paga tutte le tasse in Spagna.