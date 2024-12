In Siria avanzata dei ribelli. Prove di golpe a Damasco

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo fronte di guerra si è aperto, anche se in realtà non si era mai davvero chiuso. Dal 2016 il mondo ha finto di non vedere cosa accadeva in Siria e ora il caos è tornato a dominare un Paese già allo stremo, schiacciato tra un estremismo e l'altro. Il regime di Assad da una parte, sostenuto da Russia e Iran, e i ribelli jihadisti anti-governativi, con l'appoggio un po' inaspettato dei curdi del Pkk, dall'altra, che hanno sfruttato la debolezza degli storici alleati di Assad per rialzare la testa. Con un Paese che si ritrova in una nuova guerra civile. Aleppo è caduta, Hama pure. La prossima è Damasco.

Le forze jihadiste filo-turche hanno conquistato senza sforzi Aleppo e l'aeroporto che negli ultimi otto anni era in mano alle forze governative e dove vige il coprifuoco deciso dai ribelli. In serata le truppe hanno raggiunto e di fatto conquistato Hama. E la capitale Damasco è in bilico: i media turchi parlano di un tentativo di colpo di Stato con scontri e sparatorie in atto, probabilmente per l'ammutinamento di una parte dell'esercito. Non è chiaro dove si trovi il presidente Bashar al Assad, da molti dato già in fuga verso la Russia. In serata, il profilo X della presidenza ha dato conto di una sua telefonata col presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan, nella quale Assad avrebbe affermato che «la Siria continuerà a difendere la propria stabilità e integrità territoriale di fronte a tutti i terroristi e ai loro sostenitori» assicurando che «è in grado, con l'aiuto dei suoi alleati e amici, di sconfiggerli ed eliminarli, indipendentemente dall'intensità dei loro attacchi terroristici».

Il caos è scoppiato ad Aleppo, città simbolo delle repressione sui civili già negli anni scorsi. Migliaia di persone sono in fuga e non è chiaro il bilancio delle vittime degli scontri con alcune Ong che parlano di 16 morti civili oltre a circa 300 tra soldati e miliziani. L'esercito regolare siriano conferma che i ribelli del gruppo jihadista Hts (Hayat Tahrir al-Sham) hanno preso gran parte della città mentre i militari si sono ritirati «per preparare una controffensiva». Alcune fonti sostengono che siano fuggiti pagati dai jihadisti, motivo per cui l'avanzata è stata così semplice. Un ritiro perlomeno sospetto, quello visto anche ad Hama. «Non si è quasi combattuto. Il municipio, le stazioni di polizia, gli uffici dei servizi, sono tutti vuoti», conferma un testimone alla Bbc, mentre altri riportano di scontri e di residenti barricati nelle proprie case.

Le Nazioni Unite hanno subito organizzato un'evacuazione di massa da Aleppo verso la capitale Damasco, dove in serata si registrano alcune sparatorie. Il referente diplomatico del nostro Paese è in contatto continuo con Roma e quando i connazionali, quasi tutti con doppio passaporto, saranno a Damasco, si valuterà cosa fare. «Seguo con attenzione gli sviluppi. L'Ambasciata italiana in Siria sta fornendo assistenza ai nostri connazionali», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aggiungendo che «gli italiani in Siria sono 300, di cui circa 120 ad Aleppo, molti italo-siriani che non vogliono lasciare Aleppo. Il vero rischio per noi è che a causa di questa nuova guerra civile ci sia un nuovo collasso migratorio», ha detto il ministro.

Intanto le reazioni politico-diplomatiche non fanno sperare in nulla di buono perché i protagonisti sono Mosca e Teheran. Colloqui telefonici Russia-Iran e Russia-Turchia (che in Siria ha posizioni opposte a quelle del Cremlino) si sono susseguiti nelle ultime ore con i due Paesi che concordano «sulla necessità di intensificare gli sforzi congiunti per stabilizzare la situazione in Siria», il che significa spostare uomini e mezzi sul campo che era stato lasciato sguarnito. L'«asse del male» già operativo in Ucraina si sposta quindi in Siria e le conseguenze, anche per Kiev, sono al momento imprevedibili.

Mosca ha condannato l'offensiva definendola una «minaccia alla sovranità della Siria» ed è già intervenuta con bombardamenti aerei congiunti con le forze di Assad: oltre 20 raid aerei hanno colpito Aleppo, per ora senza ottenere nulla se non un'ulteriore escalation. E se il mondo guarda con terrore un nuovo fronte di guerra così complesso, quel che è certo è che la Siria è in fiamme. Di nuovo. E fingere, un'altra volta, che non ci riguardi, potrebbe essere pericolosissimo.