Sisma e paura a New York. "I grattacieli oscillavano"

New York trema. Per diversi secondi, alle 10.23 di ieri mattina (le 16.23 in Italia), una scossa di magnitudo 4,8 registrata in New Jersey ha colpito anche la Grande Mela. Il terremoto ha avuto come epicentro la cittadina di Lebanon, a circa 80 km da Manhattan, come ha fatto sapere lo United States Geological Survey (Usgs), ma la scossa è stata percepita in buona parte del nord-est degli Usa da Norfolk, in Virginia, fino al Maine.

«È dal 2011 che non avvertivamo un sisma così forte, non siamo abituati ad avere terremoti in quest'area», ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul, sottolineando che «non ci sono indicazioni di danni agli edifici o di situazioni di pericolo». Tuttavia ha assicurato aver dispiegato squadre di ingegneri per valutare lo stato dei ponti e delle infrastrutture, inclusa la metropolitana di Nyc. Anche il presidente americano Joe Biden è stato informato e ha chiesto al suo staff di restare in contatto con le autorità locali. Per precauzione ieri mattina le autorità dell'aviazione Usa hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti John Fitzgerald Kennedy e La Guardia di New York e Newark in New Jersey in modo da verificare se il terremoto aveva causato dei danni, e i voli hanno subito ritardi di circa un'ora. E l'Holland Tunnel, situato sotto il fiume Hudson, tra Manhattan e Jersey City, è stato chiuso per un'ispezione. Al Palazzo di Vetro dell'Onu, invece, i diplomatici del Consiglio di Sicurezza erano riuniti sul Medio Oriente e hanno interrotto per pochi secondi la riunione, riprendendo poi i lavori senza conseguenze.

Sicuramente per molti sono stati attimi di spavento, ma a riportare la tranquillità tra gli abitanti della City è stato l'Empire State Building in persona, scrivendo sul suo account X: «Sto bene». Un meme per indicare che nella metropoli la situazione è sotto controllo. In città c'è chi non si è accorto di nulla, ma anche chi racconta di aver sentito le pareti tremare. In particolare le persone che vivono ai piani alti dei grattacieli hanno riferito di aver sentito i palazzi oscillare per alcuni interminabili secondi. Grande paura poi l'hanno provata molte persone di Lebanon, vicino all'epicentro del sisma. Come Dominika Uniejewska, responsabile di un negozio della cittadina, che ha raccontato ai media: «Sto ancora tremando. Non ho mai sentito un terremoto così forte. Ne ho sentiti altri, ma non erano niente in confronto a questo, tutta la casa tremava». Il governatore del New Jersey Phil Murphy ha detto di aver «attivato il Centro operativo statale per le emergenze, ma per favore non chiamate a meno che non ci sia una vera emergenza».

«I terremoti sono rari ma non senza precedenti lungo la costa atlantica - ha spiegato da parte sua Paul Earle, sismologo dell'Università di Los Angeles - È probabile che le persone vicino all'epicentro sentiranno scosse di assestamento, e c'è una piccola possibilità che possa esserci in seguito un terremoto come questo o maggiore».