SkyTg24 torna "live" a Milano con ospiti vip in diretta

Il set fuori dagli studi. La televisione portata in mezzo agli spettatori per condividere con il pubblico dal vivo i grandi temi del momento con il supporto della tecnologia avanzata. È questo l'evento che si terrà oggi (a partire dalle 9) a Palazzo Reale a Milano organizzato da SkyTg24 con tantissimi ospiti e accesso gratuito previa iscrizione sul sito del canale all news. Un format intitolato «Live In» che l'anno scorso era stato ridimensionato per la concomitanza della morte di Berlusconi e che quindi viene riproposto adesso. «In questa edizione - spiega il direttore Giuseppe De Bellis - ci concentriamo ovviamente sulle elezioni europee senza dimenticare quelle americane, ma le affrontiamo in un'ottica geopolitica ed economica senza limitarci al mero risultato elettorale e ad una analisi dello stato di salute della maggioranza italiana».

In una sola giornata, dal mattino a sera, verranno realizzate a Palazzo Reale tante interviste quante sulla rete se ne fanno in una settimana. Tra gli ospiti il ministro Antonio Tajani, Emma Bonino, Guido Crosetto, Raffaele Fitto e tanti nomi importanti del mondo dello sport, dello spettacolo, della scienza e della cultura.

Per SkyTg24 l'incontro con il pubblico è ormai un appuntamento consolidato. «È il nostro undicesimo evento - continua il direttore -. Abbiamo cominciato durante il lockdown, ovviamente senza pubblico, e, chiuso un ciclo con il festeggiamento dei 20 anni lo scorso anno, ora apriamo un nuovo capitolo con due appuntamenti annuali a Milano e Roma e poi eventi sparsi sul territorio in città scelte anche in base all'attualità». L'obiettivo è aumentare sempre più il contatto diretto con le persone che vogliono essere informate. «E, data l'ampia partecipazione, vediamo che la formula è molto apprezzata. È anche un modo per monitorare i gusti degli spettatori: abbiamo notato che preferiscono ascoltare scrittori, intellettuali, artisti o influencer piuttosto che i politici che magari già vedono molto in tv e questo ci ha portato anche a cambiare alcuni riti del palinsesto».

In questi giorni i telespettatori avrebbero voluto vedere l'epico duello tra Meloni e Schlein, bocciato dall'Agcom. Un confronto importante al di là della rete in cui sarebbe andato in onda (su Raiuno con moderatore Bruno Vespa). «Infatti sono molto dispiaciuto che non si faccia - commenta De Bellis - anche se la scelta non era ricaduta sulla mia rete.

E penso che dopo queste elezioni si debba fare un ragionamento diverso sulle regole della par condicio: siamo in un mondo multipiattaforma completamente cambiato».

De Bellis spera che si riesca comunque a realizzare un incontro su SkyTg24 con tutti o quasi tutti i leader in corsa per le europee (esclusa Meloni che avrebbe accettato solo un confronto diretto con Schlein).