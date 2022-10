"So che veglierai da lassù". Il post della Meloni per la nonna

Nel giorno della festa dei nonni, Giorgia Meloni ha deciso di celebrare la giornata dedicando un post a sua nonna, oggi non più in vita, condividendo con i suoi follower una foto insieme a lei. Il rapporto tra la leader di Fratelli d'Italia e sua nonna è sempre stato molto stretto e lo dimostrano le parole spese da Giorgia Meloni in un periodo in cui, suo malgrado, la sua famiglia di origine è al centro dell'attenzione mediatica per quanto detto da Rula Jebreal.

Ma Giorgia Meloni, dopo aver risposto tramite social e annunciato querela nei confronti della giornalista, ha deciso di non rispondere più alle provocazioni e di proseguire dritta per la sua strada, omaggiando la madre di sua madre nella giornata dedicata ai nonni. " Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù ", ha scritto Giorgia Meloni, sottolineando il rapporto di complicità e di grande stima nei confronti di sua nonna. Per lei, così come per molti, i nonni sono stati un supporto e un appoggio nei momenti di difficoltà, sempre pronti ad aiutare e spronare i nipoti.

Così dev'essere stato anche il rapporto tra Giorgia Meloni e sua nonna, come si evince dalle parole affidate ai social dalla leader di Fratelli d'Italia: " I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall'altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto ".

Anche Matteo Salvini ha condiviso una foto coi suoi nonni: " Per un bimbo il dono più bello del mondo, patrimonio di saggezza e di dolcezza. Grazie ad Agnese, Nella, Carlo e Aldo, i miei nonnini con cui sono cresciuto e che mi proteggono da Lassù, un abbraccio fortissimo ai nonni che tutti i giorni danno cuore e anima per rendere le loro famiglie e la nostra Italia più belle, più sicure e più grandi ".