La socialista Schlein fa flop sui social. Persino Toninelli ha più follower

Sui social non l'ha vista arrivare nessuno. Tanto che ai piani alti del Nazareno le hanno da poco cambiato l'architetto della comunicazione digitale. In una politica veloce, tutta a ritmo di tweet, post e stories Elly Schlein è la più lenta di tutti. Perciò il Pd ha chiamato negli staff dei gruppi parlamentari Francesco Nicodemo, l'ex social media manager di Matteo Renzi. Per capire quanto sia necessario un cambio di passo nell'approccio della segretaria basta guardare i numeri. Impietosi. L'ex eurodeputata dalla tripla cittadinanza, dopo quasi sette mesi alla guida del Pd, arranca, dietro tutti i leader dei partiti più importanti. Ma non solo. Fanno meglio di lei pure l'ex ministro grillino Danilo Toninelli e l'iperattivo Cateno De Luca, che domenica sarà allo storico raduno della Lega a Pontida. Su Facebook Schlein ha 280mila followers. Meno anche rispetto all'eurodeputata leghista Silvia Sardone, ad Alessandro Di Battista e all'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Quest'ultimo, alle elezioni politiche del 2022, ha raccolto solo l'1,4% con la sua Unione Popolare. Il confronto non regge affatto con i capi dei partiti più importanti. Matteo Salvini ha 5 milioni e 46 mila seguaci. Giuseppe Conte 4 milioni e 508 mila. La premier Giorgia Meloni ne ha 2 milioni e 841 mila.

Deludente anche l'incremento settimanale di followers e interazioni (like, commenti, condivisioni). Nell'ultima settimana sono cresciuti tutti i leader delle forze politiche più rappresentative, a partire da Meloni. Ma vanno più forte di Schlein anche Gianluigi Paragone di Italexit, l'avversario interno Vincenzo De Luca e lo sfidante al congresso Stefano Bonaccini. E se per qualcuno Facebook è un social superato, da boomer, dobbiamo registrare che sulle altre piattaforme le cose non vanno meglio. Su X, l'ex Twitter, Schlein ha solo 178mila followers e non scrive dal 14 agosto. Conte, il suo competitor a sinistra, è seguito da 1 milione e 100mila persone. Mentre su Instagram Schlein è seguita da 319 mila persone. Matteo Salvini, l'altro campione dei social, su Ig ha 2 milioni e 200mila followers. La socialista Schlein ha bisogno di un social media manager.