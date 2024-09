Società fittizie e infiltrati. Il blitz dei cercapersone pianificato per 15 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe essere stato pianificato per circa 15 anni l'attacco che fatto esplodere martedì scorso i dispositivi di comunicazione usati da Hezbollah provocando almeno 25 morti e 600 feriti. Lo ha riferito all'Abc un funzionario dell'intelligence americana, secondo cui un'operazione del genere richiede un lungo processo che comporta la creazione di società fittizie con molteplici livelli di sotterfugi per consentire agli agenti di inserirsi nella catena di fornitura. La pianificazione ha coinvolto società fittizie, più livelli di ufficiali dell'intelligence israeliana e una società legittima che produceva i cercapersone. Alcuni svolgevano il loro lavoro ignari di per chi stessero effettivamente lavorando.

Tutto, secondo gli analisti, sembra portare a una donna con cittadinanza ungherese ma con nome e cognome molto italiano - Cristiana Rosaria Barsony Arcidiacono - il cui profilo su LinkedIn è molto ricco (studi alla Soas e alla Lse di Londra) ma il cui ruolo all'interno di BAC Consulting KFT, la società che avrebbe fornito i cercapersone a Hezbollah, è tutto da verificare. La donna, in una intervista al canale americano Nbc, ha ammesso di aver lavorato per la società ungherese che sarebbe però solo stata un «intermediario» nella fornitura delle migliaia di cercapersone alla milizia sciita libanese. Ma Barsony Arcidiacono ha anche sostenuto di aver lavorato presso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) di Budapest, che però ha smentito, mentre la Comissione europea ha riconosciuto di averla avuta come consulente per quasi tre anni.

Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, si sospetta il coinvolgimento anche una società bulgara, la Norte Global, intestata a un norvegese. BAC Consulting e Norte Global sono risultate però essere società senza uffici, strutture o personale, a eccezione degli amministratori delegati.