Il sogno azzurro per Milano 2021: Forza Italia pensa a Veronesi jr

Era partita come una riunione sulla situazione di una regione, la Lombardia, stretta nella morsa di un lockdown progressivo. C'erano tutti i vertici azzurri che operano su Milano e al Pirellone collegati via telematica con Berlusconi e con gli altri membri del Coordinamento nazionale e ovviamente con Massimiliano Salini, coordinatore azzurro per la Lombardia. Si è parlato, però, anche delle prossime amministrative e dai dirigenti locali è arrivata una richiesta ben precisa al presidente azzurro: Forza Italia deve proporre un candidato di prestigio. Preso dalla società civile, di spessore e capace di raccogliere consensi trasversali. Insomma la base dirigenziale del partito chiede di ripetere gli exploit di Letizia Moratti e di Gabriele Albertini. Per il dopo-Sala, potrebbe spuntare una figura di alto profilo magari pescato dal mondo delle professioni. E si sono già fatti nei giorni scorsi alcuni nomi di prestigio. Primo fra tutti quello del rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. Si è parlato anche del figlio di Umberto Veronesi, Marco. Medico come il padre e impegnato da tempo nella fondazione che porta il nome del celebre oncologo. Berlusconi ha risposto ai suoi che già la prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con gli alleati per discutere delle candidature. Come per Roma, Torino e Napoli, anche per Milano - ha spiegato il leader azzurro ai suoi - servirà una figura fuori dai partiti. «Non sarà uno di Forza Italia. Sarà l'espressione di un accordo preciso e forte con i nostri alleati - ha detto -. Preso dalla società civile e fuori dal mondo politico. Ma di alto profilo e sul quale possa trovarsi la massima convergenza».

Nelle stesse ore Forza Italia porta avanti con successo il confronto con le categorie produttive per individuare su Milano e area metropolitana le maggiori criticità dal punto di vista economico. «Lavoriamo a un programma di conservazione e di rilancio dell'economia milanese insieme con parlamentari, eletti in Regione, in Comune e nei Municipi. Stiamo confrontandoci con le categorie produttive e il mondo del lavoro - ha ricordato Cristina Rossello, Commissario FI di Milano che coordina le linee del programma di Milano Grande Città. - Berlusconi ci sta dando una mano. Quanto lui ami la sua città è ben noto. Abbiamo già ascoltato Confcommercio e Confesercenti, il settore immobiliare con Aspesi e Assoedilizia. Da ultimo ci siamo dedicati ai tassisti». Previsti nella prossima settimana incontri con Assimpredil, Assolombarda e Artigiani. «Dagli incontri - hanno assicurato i due consiglieri azzurri a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale e Alessandro De Chirico - uscirà un programma di cose realizzabili per la prossima Giunta in cui Forza Italia sarà protagonista».