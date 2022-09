"Solo il centrodestra ha le ricette giuste"

«Il tema Covid diventerà centrale appena finite le elezioni». Stefano Sala è a capo di Zuccari, un'azienda di che ha sviluppato un brevetto per purificare e rendere piacevole l'aria che si respira usando la mascherina. «Ha un percepito sociale negativissimo, lo stigma di chi non la indossa è ricaduto pure su di me, che non la sopporto (ride)». Quando gli chiediamo cosa pensa del dl Aiuti, della politica e della crisi la voce si fa seria. «Nella evoluta Svizzera un positivo al Covid può lavorare. Io ho 16 persone a casa positive, asintomatiche, improduttive. Dove andiamo? Le piccole e medie imprese riversano sul Paese idee, visioni e progetti. Senza siamo morti».

Il cuneo fiscale è stato ridotto del 2%...

«Una presa in giro. L'altro giorno ho aumentato a una mia dipendente lo stipendio di 300 euro netti. Ho chiesto ai miei, ma quanto mi costano? Novemila l'anno. Oggi un dipendente prende un terzo di quello che costa, a Milano la tassazione è il 40% più alta che a Zurigo».

Ma gli imprenditori non si possono sempre lamentare...

«Una volta c'era la lotta di classe, oggi i nuovi proletari sono degli imprenditori, guadagnano meno dei loro manager. Il 90% delle imprese non è più remunerativo, tranne una minoranza. Siamoschiavi di un meccanismo tra burocrazia e banche. Il Paese si sta svuotando, grandi multinazionali fanno shopping, comprano aziende pregiatissime. Una cosa impensabile anni fa...»

La caduta di Mario Draghi?

«Un evento ininfluente. Né il voto di settembre sarà rappresentativo della volontà del Paese, né delle sue necessità».

La sinistra dice che la destra è pericolosa, si rischia il Venezuela...

«Ma il Venezuela è già qui, nei capannoni del Modenese deserti, nell'assenza di idee, di progetti di lungo respiro... Con le pizzerie piene non si tiene in piedi un Paese».

Il centrodestra ha le risposte?

«Per anni ho votato Forza Italia, al netto di alcune defezioni trascurabili, quasi imbarazzanti, è una forza moderata in grado di garantire la governabilità. Nel centrodestra ci sono idee interessanti, se sostenute potrebbe materializzarsi quella governabilità che serve al Paese».