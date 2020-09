Sondaggio da incubo terrorizza i 5Stelle: "Finiremo sotto il 10%"

Con le consultazioni regionali sempre più vicine ed il tanto desiderato referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, ultimo appiglio per restare attaccati alle promesse fatte in campagna elettorale prima delle ultime amministrative, per i Cinquestelle i nodi stanno per venire finalmente al pettine.

Nel frattempo i grillini perdono un altro pezzo dalla loro compagine: si tratta del deputato Paolo Lattanzio, passato anch'egli al Gruppo misto, anche se questo non gli impedirà, come da lui sostenuto, di supportare le iniziative della maggioranza giallorossa: "Continuerò comunque a sostenere il governo" , ha annunciato il parlamentare, come riportato da "Il Messaggero". Tra i Cinquestelle serpeggia un certo pessimismo a riguardo, dato che il timore è quello che la prossima Caporetto possa arrivare proprio subito dopo la tornata elettorale e referendaria: all'orizzonte si addensano oscure nubi di defezione, con tanti che sarebbero pronti ad abbandonare la nave gialla prima che affondi definitivamente. "Questo è ancora niente" , è il commento dei grillini dopo l'ultima uscita dal movimento registrata ieri. Ma il terrore più grande è quello di non riuscire a raggiungere neppure il 10% dei consensi, anche a causa dell'ostinazione a voler correre da soli senza allearsi con quello un tempo definito "partito di Bibbiano" e nemico giurato. Il tonfo, dal 33% delle scorse amministrative, sarebbe a dir poco fragoroso, ma le previsioni in Veneto ( si parla di un 3%), in Liguria (11% previsto, da un 24,8% nel 2015) e in Puglia ( anche un 20% sarebbe un miracolo, senza dimenticare però che si parte da un 45% nei collegi nel 2018) non paiono rosee. E proprio la Puglia è motivo di discordia che ha portato all'allontanamento volontario del deputato barese Lattanzio. "Dovevamo fare assolutamente l'alleanza in favore di Emiliano con il Pd" .