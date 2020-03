Sondaggio: Lega prima, sale il Pd e FdI vola al 13,4%. Renzi al 2,8%

C’è qualcosa di nuovo all’interno dello scacchiere della politica italiana, secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer nella prima serata di Rai Tre.

Venendo ai numeri e ai partiti, la prima forza si confera essere la Lega di Matteo Salvini, anche se il Carroccio viene dato in calo di mezzo punto percentuale. Comunque, con il 27,2% delle intenzioni di voto, la compagine leghista mantiene saldamente il primato.

Seconda piazza per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che sta vivendo un buon momento di forma: i dem, infatti, prendono lo 0,4% e salgono al 22% tondo-tondo delle preferenze. Si tratta di un dato assai simile al volume elettorato del Pd alle scorse elezioni europee (22,7% per l’esattezza).

Il Movimento 5 Stelle rimane impantanato nelle sabbie mobili di quel 15% nel quale è ormai sprofondato negli ultimi mesi. I fasti delle Politiche del 4 marzo 2018 sono un ricordo ormai lontano e almeno per il momento i pentastellati di Beppe Grillo e del reggente Vito Crimi si devono accontentare del 15,7% dei consensi (+0,3% rispetto allo scorso sondaggio).

Continua invece a volare Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia è ormai una realtà politica affermata, che piace – e non poco – alla popolazione elettorale tricolore. L’analisi dell’istituto demoscopico, infatti, dà a FdI il 13,4% delle preferenze: tra i meloniani e i grillini ci sono solo 2,3 punti percentuali di distanza.

Guadagna qualcosina Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi vengono dati dal sondaggio al 6,2% delle indicazioni . Ecco, mettendo assieme i voti di FI, Lega e FdI, il centrodestra "a tre" e unito tocca il 46,8 dei consensi.

Male, anzi malissimo, Italia Viva. Matteo Renzi sprofonda sempre più nei gradimenti e il suo partito "centrista" non convince affatto gli italiani: Ixè registra Iv a un risicatissimo 2,8% che spaventa l’ex presidentre del Consiglio e tutti i renziani. Al 2,8%, peraltro, vi è anche La Sinistra, capace così di un significativo aggancio.

Dunque, ecco +Europa al 2,3% ed Europa Verde al 2,2%. Quindi, sotto al 2%, troviamo Azione di Carlo Calenda (1,5), mentre Cambiamo! di Giovanni Toti rimane sotto l’1%, fermandosi allo 0,9% delle preferenze.

Ultimo, ma non per importanza, il dato relativo agli indecisi e agli astenuti, che come da tradizione si confermano essere il partito-non-partito più votato dagli italiani: secondo il sondaggio di Ixè, infatti, pesano per il 38,5%.