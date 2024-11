Possono colpire a 350 km di distanza e costano un milione di dollari l'uno

Ascolta ora 00:00 00:00

Tecnicamente non sono missili a lungo raggio ma sono catalogati come a corto-medio raggio ma per le loro caratteristiche tecniche possono comunque fare la differenza in guerra. Atacms è l'acronimo di «Army Tactical Missile Systems». Prodotti dall'americana Lockeed Martin, sono missili balistici a corto-medio raggio che, a seconda dei modelli, possono colpire fino a 350 chilometri di distanza. Essendo missili balistici, volano molto più in alto nell'atmosfera dei normali proiettili di artiglieria e vanno molto più rapidi, scendendo sulla terra ad altissima velocità con impatto molto maggiore sul bersaglio. Il vettore trasporta una testata a frammentazione esplosiva di classe WDU18 da quasi 230 chilogrammi. Utilizzano propellente solido, sono lunghi quattro metri per un diametro di 610 mm e secondo le stime ilcosto per ogni missile è di circa 1 milione di dollari. L'Atacms utilizza sistemi di navigazione Gps e può essere lanciato da due diverse «basi»: o da un veicolo cingolato, M270 Multiple Launch Rocket System, o dal sistema M142 High Mobility Artillery Rocket System, il celebre Himars che si muove su ruote. Tra le particolarità dell'Atacms c'è quella di poter modificare la traiettoria del missile in volo per evitare di poter essere intercettato.

La prima versione dei missili degli Atacms risale alla fine degli anni '80 ma ufficialmente sono entrati in servizio nell'esercito americano nel 1991, quando sono stati ampiamente usanti nell'operazione Desert Storm in Irak. Da allora sono stati costantemente aggiornati e migliorati. Nel suo sito internet, la Lockheed-Martin, dove il missile viene pubblicizzato, viene definito come «un missile guidato a lungo raggio che offre ai comandanti operativi la potenza di fuoco immediata per vincere battaglie in profondità. Ogni missile Atacms è confezionato in una capsula di lancio simile a Mlrs e viene lanciato dalla famiglia di lanciatori Mlrs».

Secondo quanto si apprende da fonti militari, l'Atacms può colpire, grazie alla sua velocità che può raggiungere e superare «mach 3» siti di artiglieria di difesa aerea, unità missilistiche superficie-superficie, siti logistici, complessi di comando e controllo e basi operative avanzate per elicotteri e potrebbe quindi fare la differenza per l'esercito ucraino.