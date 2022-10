"Incarichi incompatibili". Ma il dem Crisanti non molla le poltrone

Andrea Crisanti sa fare molto bene i conti, ma non solo. Il microbiologo eletto con il Partito Democratico negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori per la rinuncia allo stipendio da senatore. Non si tratta però di un gesto nobile, ma di una mossa necessaria per mantenere la lauta retribuzione percepita dall’Università di Padova: “Mi conviene, è un compenso più alto e poi è una questione di contributi previdenziali, di continuità nel versamento” . Ma c’è un altro fattore da non sottovalutare: l’esperto non avrebbe intenzione di mollare neanche le poltrone.

Gli incarichi incompatibili di Crisanti

Secondo quanto spiegato dall’avvocato Fabrizio Figorilli a Libero, Crisanti dovrebbe lasciare (ma non lo ha fatto) la commissione dell’ateneo di Padova che deve selezionare il vincitore di un concorso nell'ambito di una procedura comparativa. Il neo senatore, infatti, non potrebbe assegnare il posto da docente di prima e seconda fascia in palio. L’esperto di diritto ha evidenziato che l’art. 35 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce che le commissioni non possono comprendere soggetti che “ricoprono incarichi politici” .

Ma non è tutto. “Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle Commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti” , l’analisi di Figorilli. Ma la commissione in questione è stata nominata il 4 ottobre, lo stesso giorno della proclamazione a senatore della Repubblica di Crisanti.