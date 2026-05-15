La sorella della Schlein nella squadra di Tajani. E i complottisti gridano subito al "governissimo"

Una Schlein (Susanna Sylvia) in "casa Tajani". La sorella della segretaria del Pd Elly Schelin sbarca alla Farnesina accanto ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri del governo Meloni. I complottisti del centrodestra sognano: "Sono le prove del governissimo Pd-Forza Italia". La coppia inedita Schlein-Tajani accende, anche se senza grosse polemiche, un caso nel centrodestra. Il Giornale può ricostruire i passaggi della collaborazione tra il vicepresidente del Consiglio e la sorella della leader del principale partito di opposizione. Altro che "occupazione" del potere. Susanna Schlein, che ha alle spalle una carriera come diplomatico, è assegnata alla direzione generale per la cooperazione dello sviluppo. Uno settore chiave per il ministero e dove transitano milioni di euro. Nella struttura dirigenziale alla sorella della segretaria Pd è assegnata la funzione di coordinamento dell'unità per le strategie e i processi globali multilaterali della cooperazione allo sviluppo. Una fonte della Farnesina spiega al Giornale il principale compito di sorella Schlein: "Si occupa di tutta la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a cominciare dagli enti umanitari e sanitari". Nello specifico portano la firma di Schlein sorella importanti dossier, che poi il ministro Tajani pone all'attenzione del G7 e del G20, come le strategie di lotta all'Aids, Tubercolosi e malaria. Al vertice della direzione generale, cui è assegnata Schlein, c'è il ministro plenipotenziario Stefano Gatti. Come e quando è arrivata la sorella di Elly Schlein al fianco di Tajani? Fino al 2022, Susanna Schlein è assegnata all'ambasciata d'Italia in Grecia con la qualifica di primo consigliere d'ambasciata. Poi dopo un attentato, la sua auto viene incendiata, chiede il rientro a Roma alla Farnesina. "Rientro che si è formalizzato nel luglio 2025" spiegano al Giornale fonti dalla Farnesina, confermando, dunque, l'indiscrezione. Prima del ritorno a Roma, una lunga carriera per la sorella maggiore della famiglia Schlein che l'ha vista arrivare fino all'ambasciata di Albania come capo della Cancelleria consolare. Chissà se, tra un briefing e l'altro, tra un dossier e l'altro, Tajani e Schlein trovano anche il tempo per commentare i fatti politici italiani, ovviamente da posizioni agli antipodi. Certo che la coppia Schlein-Tajani manda in fibrillazione i complottisti del centrodestra. Si lavora al governo delle larghe intese? Da settimane, giornali di sinistra e complottisti rilanciano l'operazione per un pastrocchio centrista. Lecito sognare. Per gli appassionati dei governissimi è in agenda, oggi e domani, alla Certosa di San Giacomo di Capri, un evento politico che va in quella direzione, organizzato da Spin Factor, dove si alterneranno esponenti di Fi e Pd, come Maurizio Gasparri, Giberto Pichetto, Piero De Luca e i draghiani Carlo Calenda e Luigi Marattin. Uno scenario che si scontra però con la realtà dei numeri.

Fratelli d'Italia resta saldamente primo partito italiano. E senza l'ok di Giorgia Meloni nessun governissimo potrà mai vedere la luce dopo il voto nel 2027. Per ora, l'unica larga intesa si è celebrata alla Farnesina. Tra Schlein e Tajani.