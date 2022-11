La "predica" di Soumahoro sulla nave Ong: "Deriva non umana"

Alla fine Aboubakar Soumahoro è salito sulla nave Humanity 1, battente bandiera tedesca, per mostrare solidarietà ai migranti a bordo e protestare contro la linea del governo guidato da Giorgia Meloni. L'esecutivo ha adottato una posizione di umanità e fermezza: soccorrere i fragili ma non accogliere in maniera indiscriminata. Una strategia non apprezzata dal deputato di Verdi-Sinistra italiana, che ha imputato al presidente del Consiglio " la responsabilità di ogni vita attualmente sospesa sulla nave al porto di Catania ".

Un naufrago si è sentito male e non c'è neanche un'ambulanza sul posto. Pres. @GiorgiaMeloni lei ha la responsabilità di ogni vita attualmente sospesa sulla nave @soshumanity_de al porto di Catania. Non potete piegare la vita di esseri umani a convenienze di Palazzo. Resistenza! pic.twitter.com/muyoJ2cUAq — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) November 6, 2022

L'attacco al governo

Soumahoro ha postato sul proprio profilo Twitter un video in cui si scaglia contro l'esecutivo del centrodestra, a cui si è rivolto in maniera molto animata per muovere un atto di accusa: " Non potete piegare la vita di esseri umani a convenienze di palazzo. Resistenza! ". Il deputato della sinistra ha denunciato che i migranti " da oltre otto ore sono con le vite sospese, otto ore di disumanità, otto ore senza cuore. Hanno affrontato tutto ciò che possiamo definire calvario e inferno ".

Il deputato di Verdi-Sinistra italiana si è rivolto direttamente al presidente Giorgia Meloni, ricordando che ha giurato sulla Costituzione italiana per poi sferrarle un monito: " Non può piegare la nostra Carta costituzionale per dei giochi che rispondono a una deriva non umana ". Infine l'appello al governo: " Liberate tutte le persone! ".

Humanity 1 a Catania