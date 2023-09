Spadaro silurato dai Gesuiti. Il Papa lo "salva"

Il primo ad annunciare un cambio di guardia era stato padre Francesco Occhetta che su X (ex Twitter) aveva scritto: «Countdown alla direzione della Civiltà Cattolica, la rivista più autorevole e longeva dei Gesuiti. Auguri!». Il post di tre giorni fa. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale della Compagnia di Gesù: «Il Preposito generale padre Arturo Sosa Abascal ha nominato padre Nuno da Silva Goncalves come nuovo direttore. Dal primo ottobre prenderà il posto di padre Antonio Spadaro che ha guidato la rivista internazionale dei gesuiti per 12 anni (dal 2011) e che è da 25 anni nel Collegio degli Scrittori».

Il cambio ai vertici (se ne parla da alcuni mesi), arriva in seguito alla spaccatura interna alla redazione della prestigiosa rivista le cui bozze vengono approvate dalla Segreteria di stato vaticana. Spadaro aveva dato un'impronta molto particolare alla rivista, più culturale che geopolitica. A risentirne erano stati alcuni storici scrittori, come padre Occhetta appunto, e padre Luciano Larivera, entrambi tagliati fuori dalla redazione. Per Spadaro si preannunciava un incarico in Africa.

Per evitarlo, il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero della Cultura, ha pensato di creare un sottosegretariato al medesimo Dicastero. Da qui la nomina, ufficializzata ieri dal Vaticano e che decorrerà dal primo gennaio 2024, che permette a padre Spadaro, uomo-ombra del Papa, di continuare a gravitare intorno a Francesco, rimanendo in Curia. Un ruolo, fanno sapere da ambienti vaticani, per cui «è assolutamente competente». Per lui potrebbe esserci anche un insegnamento, forse alla Gregoriana. Continuerà a seguire Bergoglio nei viaggi internazionali e sarà lui ad occuparsi delle conversazioni che il Papa tiene al termine di ogni viaggio con i gesuiti del Paese visitato e che viene poi pubblicato su Civiltà Cattolica. «È giunto il tempo di lasciare il mio incarico», scrive padre Spadaro sui social. «Ho accolto la decisione dei miei superiori gesuiti, concordata un anno fa, con immensa gratitudine per gli anni di intenso impegno al servizio della rivista che Papa Francesco ha definito unica nel suo genere» spiega il gesuita, che proprio ieri - per confermare la stima e la fiducia che il Papa continua a riporre in lui - ha accompagnato da Francesco il regista Matteo Garrone, vincitore del Leone d'Argento al Festival di Venezia con il film Io Capitano.

Alla guida di Civiltà Cattolica arriva ora (per la prima volta non un gesuita italiano) padre Nuno Enrique Sancho da Silva Goncalves, storico portoghese, ex rettore della Gregoriana. «In un mondo diviso, ferito e bisognoso di guarigione, pace e riconciliazione, La Civiltà Cattolica offre, proprio a tutti, un messaggio di speranza», scrive il neodirettore. «Lo facciamo, come sempre, in sintonia fedele e creativa con le posizioni del Romano Pontefice e della Santa Sede».