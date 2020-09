Lo Spallanzani: "Il virus muta tra le diverse vie respiratorie"

Il Coronavirus si comporta in maniera diversa nelle alte e nelle basse vie respiratorie. Una scoperta che può avere grande importanza nella ricerca sulle patogenesi del virus. A dimostrarlo, un nuovo studio condotto dal team del Laboratorio di Virologia dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, guidato da Maria Rosaria Capobianchi, in collaborazione con il Laboratorio di Virologia dell'Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, diretto da Fausto Baldanti, e con l'università degli Studi di Pavia.

Il lavoro, pubblicato su Microorganisms, ha interessato sei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per i quali sono stati analizzati 13 campioni delle basse e delle alte vie respiratorie nei quali è stato effettuato il sequenziamento genomico, che ha evidenziato che il nuovo coronavirus mostrava «eterogeneità genetica nelle secrezioni respiratorie del tratto respiratorio superiore rispetto a quello inferiore, nonché nei modelli di replicazione delle quasispecie, com'era stato già riscontrato in precedenza per i virus Sard-CoV e Mers-CoV. L'ambiente nel quale il virus si replica potrebbe quindi influenzare lo sviluppo di eventuali mutazioni».

Secondo quanto comunicato dallo Spallanzani «si tratta di un primo risultato di estremo interesse scientifico, (...) un importante punto di partenza per l'analisi dei modelli che questo virus utilizza per replicarsi all'interno dell'ospite umano, e indicano la necessità di proseguire il monitoraggio del virus attraverso i sequenziamenti genomici, tramite i quali si può ottenere una migliore comprensione delle interazioni tra ospite e patogeno e modulare in questo modo la progettazione di farmaci e vaccini». Unico punto debole dello studio, l'esiguità del campione preso in esame, che renderà necessari futuri approfondimenti. Ma la strada è tracciata.