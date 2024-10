"Spallata fallita, fiducia confermata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine la spallata non c'è stata. La sicurezza della vittoria è arrivata soltanto a tarda sera. Bocche cucite fino all'annuncio finale. Poi un fiume in piena. Il primo, però, a tratteggiare il profilo della vittoria è stato Claudio Scajola. L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia non si è preoccupato di aspettare il crisma dell'ufficialità. «Bucci ha vinto. Sarà un grande presidente della Liguria. Dal Ponente, che ha dato un grande contributo, gli giungano migliori auguri di buon lavoro».

L'idea Bucci, dopo un lungo tira e molla nell'alleanza, è stata partorita da Salvini, Tajani e Meloni, ma è stata proprio la premier a fare la telefonata decisiva per convincere il sindaco di Genova a scendere in campo.

E proprio la premier è tra i primi a chiamare al telefono il neo governatore per congratularsi, mentre sui social commenta: «Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia».

La soddisfazione è maggiore, secondo Maurizio Gasparri, perché la vittoria è arrivata nonostante la corsa ad handicap «grazie alla magistratura e alla Rai». Il riferimento è segnatamente alla vicenda giudiziaria che ha portato alle dimissioni anticipate del governatore Giovanni Toti e alla trasmissione Report che in pieno silenzio elettorale ha proposto un'inchiesta sul sindaco di Genova.

Anche l'affluenza in forte calo non è bastata a decretare la spallata tanto sperata dai «campioni» del campo largo, sussurrano nel quartier generale di Fratelli d'Italia. Davanti alle telecamere di Retequattro Giovanni Donzelli resta cauto: «Il dato va preso con le molle. Però è oggettivo che la vittoria che il centrosinistra diceva di avere in tasca si schianta ancora una volta con la realtà». Il responsabile dell'organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli punta il dito contro gli avversari. «Volevano e prevedevano i- 3-0. Previsione sbagliata». Il riferimento è alle prossime elezioni in Emilia Romagna e in Umbria che adesso, spiegano da Fratelli d'Italia, con il risultato di Bucci, diventa meno atteso. Pure il riferimento al risultato di lista non spaventa Donzelli. È vero che il Pd ha preso quasi il doppio dei voti del partito della Meloni, è la sintesi del ragionamento che propongono in Fratelli d'Italia, ma l'importante è il gioco di squadra ed eleggere il candidato. Salvini sfoggia entusiasmo nella trasmissione di Paolo Del Debbio. «Il governo, comunque, sarebbe andato avanti anche con un altro risultato - specifica il vicepremier -. Voglio sottolineare comunque che si è voluto premiare il buongoverno della Regione. Vincere non era facile: fra arresti e una campagna giudiziaria politica e mediatica devastante». Salvini ricorda il governatore dimissionario e il suo lavoro. «Questo risultato - spiega il leader della Lega - è figlio del buon governo di buon lavoro di Giovanni Toti».

«Dalle Regionali siciliane del 2022 a oggi, il risultato è 10 a 1 per il centrodestra», fanno notare ambienti di

governo. «Mentre la sinistra si aggrappa alle Boccia, ai Ranucci e alle notizie inventate sul ministero della Cultura - aggiungono gli stessi ambienti - il centrodestra parla agli italiani. In Liguria come nel resto d'Italia».