Spari da un'auto in corsa: 4 morti al party dei rapper

Una nuova strage scuote l'America. L'ennesima sparatoria di massa è avvenuta fuori da un locale a Chicago in cui era in corso una festa per il lancio dell'album di una rapper locale, e dove quattro persone sono state uccise e almeno altre 14 sono rimaste ferite.

Secondo alcune indiscrezioni, proprio la rapper della città di Al Capone potrebbe essere stata l'obiettivo del killer. Stando alla ricostruzione della polizia - riporta Abc News - un'auto nera si è fermata davanti all'Artis Restaurant and Lounge a River North, su West Chicago Avenue, intorno alle 23 locali, e almeno un uomo armato ha aperto il fuoco sui presenti, per poi darsi alla fuga (per ora nessuno è stato arrestato). All'interno si stava concludendo l'evento per celebrare la rapper Mello Buckzz, come ha riferito al Sun-Times un testimone nel locale, peraltro situato nello stesso luogo di una discoteca che la città ha chiuso più di due anni fa dopo un'altra sparatoria mortale. Le forze dell'ordine ritengono che l'obiettivo dell'attacco fosse probabilmente la giovane, la quale tuttavia aveva già lasciato l'evento al momento della strage. Stando a quello che la stessa Mello Buckzz ha scritto su Instagram, pare che una delle vittime fosse il suo compagno. "Prego per tutte le mie sorelle. Dio, per favore abbraccia ognuna di loro", ha affermato. I ragazzi uccisi avevano tra i 20 e i 32 anni: uno di 24 anni è stato colpito al petto e un altro di 25 alla testa, entrambi sono stati dichiarati deceduti in ospedale, così come due donne, colpite a morte al petto. Tra i feriti, quattro donne tra i 21 e i 31 anni sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche, mentre altre 10 persone sono ricoverate ma non in pericolo di vita.

Secondo una fonte, la Honda Accord nera inizialmente ha fatto un giro intorno all'ingresso del club per vedere chi fosse presente, poi l'auto ha fatto marcia indietro, sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco prima che il veicolo si allontanasse a tutta velocità verso est. Un'altra persona presente sul posto ha raccontato di aver udito almeno una ventina di spari prima che alcuni agenti si precipitassero nel locale, dove diversi bossoli sono stati visti sia all'interno che all'esterno. La polizia sta ancora indagando sulla dinamica della strage, ma una fonte ha riferito che potrebbero essere coinvolte più persone. Sulla sua pagina Facebook, seguita da 89mila persone, Mello Buckzz sembra rivendicare la sua affiliazione con "Nlmb", una fazione criminale con sede a South Shore che è stata collegata a diversi omicidi negli ultimi anni. Tra i membri più in vista dell'Nlmb c'è il rapper di Chicago G Herbo, che ha collaborato con Mello Buckzz in una canzone pubblicata nel 2024.

La strage di mercoledì sera non è stata l'unica della scena drill rap della città dell'Illinois, che negli ultimi 15 anni ha spesso portato a sparatorie mortali, con artisti rivali che si scambiavano insulti e minacce attraverso i loro testi e provocazioni sui social.