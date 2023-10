Sparita da 10 giorni una 14enne tunisina

Amani, 14 anni, è scomparsa da casa da dieci giorni. Dalla mattina in cui avrebbe dovuto andare dagli assistenti sociali del comune in cui abita, Mortara, in provincia di Pavia. La famiglia della ragazzina, che è nata in Tunisia, ha sporto denuncia e i carabinieri la stanno cercando.

Amani Garroui (nella foto) ha compiuto 14 anni venerdì, ma era già sparita da una settimana. Manca da casa infatti dallo scorso 6 ottobre, intorno alle 9.30. È alta circa un metro e sessanta e quel giorno indossava jeans neri e maglione giallo, giacca di pelle nera e Adidas bianche. Non avrebbe con sé né cellulare né soldi. La 14enne vive a Mortara da solo un anno insieme alla madre, Ibttissime Soulì, 41 anni, il compagno di lei e un fratellino. Il padre di Amani è rimasto in Tunisia dopo la separazione. La ragazzina non parla ancora bene italiano e a dire della famiglia non andava volentieri a scuola. Frequenta la prima superiore in un istituto professionale. Il giorno della scomparsa aveva avuto dalla madre il permesso di non andare in classe e di parlare con i servizi sociali, nella sede di palazzo Cambieri in centro a Mortara, proprio di queste difficoltà. Ma Amani non c'è mai andata. L'allerta è stata diramata in tutta Italia. I carabinieri di Vigevano hanno avviato le ricerche e stanno scandagliando le telecamere della cittadina, per ora senza esito. Si concentrano sui movimenti della stazione di Mortara, dove la giovane potrebbe aver preso un treno. Il compagno della madre, Ridhlla Achouri, ha riferito un episodio per lui significativo: «Il giorno prima di sparire la ragazza ha accompagnato la madre all'ospedale di Vigevano per un intervento alla mano, è durato però più del previsto e si sono ritrovate in stazione a Mortara verso sera. Ripeto, forse i due episodi non sono scollegati».