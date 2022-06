"Stop ai divieti, ma i positivi restino a casa"

L'epoca dei divieti è ormai alle porte, ma non bisogna abbandonare la serie di azioni di buonsenso per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Parola di Roberto Speranza, che nei fatti ha escluso - almeno per il momento - la possibilità di eliminare l'isolamento dei positivi: " No. In questo momento una cosa del genere non è in discussione. Chi è contagiato deve stare a casa ". Una scelta che trova le proprie ragioni nella tutela dei più deboli: " Se incontrano il virus rischiano ancora la vita, purtroppo ".

Divieti e mascherine

Con il passare dei mesi, grazie anche all'uscita dallo stato di emergenza, sono stati superati quasi tutti i divieti. Il ministro della Salute - nell'intervista rilasciata a La Repubblica - ha fatto sapere che allo stato attuale " non sono all'ordine del giorno revisioni delle misure ", ma allo stesso tempo ha voluto specificare che l'assenza di restrizioni " non significa che non contino i comportamenti individuali e le raccomandazioni ".

Infatti ormai la gestione Coronavirus è praticamente delegata alla responsabilità delle singole persone. Un esempio è l'uso facoltativo della mascherina, che è semplicemente raccomandata in certe situazioni. Il titolare della Salute ha consigliato fortemente di continuare a indossarle " in tutte le occasioni in cui ci sono rischi ". Dunque l'indicazione è quella di non abbassare la guardia e di tenere bene in mente l'importanza dei dispositivi di protezione individuale.

Omicron 5

Il livello di guardia è tornato a rialzarsi specialmente negli ultimi giorni, vista la crescita significativa della circolazione del Covid-19. Ci si aspettava un'estate tranquilla dal punto di vista delle positività, ma la variante Omicron 5 ha smentito le aspettative ottimistiche. Già da diverse settimane era saltata all'occhio una certa ripresa dei contagi in altri Paesi europei. Va però chiarito che al momento è accompagnata da un aumento limitato delle ospedalizzazioni, " non paragonabile a quello delle infezioni ".

Omicron 5 continua ad accelerare la sua corsa in Italia: la propria quota è pari al 34,4% nella settimana in corso, contro una proporzione del 23,1% in quella scorsa e del 16,2% nella settimana ancora prima. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale dall'1,9% al 2,2%; quello nelle aree mediche a livello nazionale va dal 6,7% al 7,9%. Nessuna Regione è classificata a rischio basso: ben 12 Regioni risultano essere a rischio moderato e per 9 viene giudicato un rischio alto.

La campagna vaccinale