"Stop all'isolamento". Cambia tutto anche per i positivi?

Potrebbe presto cadere la norma che prevede l'isolamento per chi risulta positivo all'esame del tampone. Questo, per lo meno, pare desumibile dalle dichiarazioni rilasciate a Radio Anch'io dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, in seguito a specifica domanda.

"Credo che siamo molto vicini a questo traguardo ", ha spiegato infatti Costa, " d'altronde l'obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l'isolamento per i positivi ". Si dovrebbe andare verso questa direzione nelle prossime settimane, ha annunciato il sottosegretario. Una scelta che significherebbe compiere " un ulteriore passo verso la normalità ". "Credo che ci siano i giorni contati anche per questo tipo di provvedimento ", ha concluso Costa.

Favorevoili e contrari

A esprimere le proprie perplessità è invece il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, secondo cui invece i positivi starebbero aumentando. "La circolazione del virus è molto alta, e da oggi non ci sono più le mascherine obbligatorie e quindi la possibilità che i contagi aumentino è reale" , replica infatti Anelli. "Consiglio quindi molta prudenza, soprattutto per solidarietà nei confronti dei più fragili che potrebbero essere infettati. Il consiglio è cioè di riflettere prima di prendere decisioni di questo genere ", aggiunge in conclusione, " perché al momento non ci sono le condizioni per una simile decisione ".

Della medesima opinione anche Massimo Galli, per il quale i numeri indicherebbero " un'inversione di trend della pandemia, con i contagi ed i decessi che hanno ripreso a salire ". L'infettivologo vede una possibile " recrudescenza della pandemia, dettata dalla variante più infettiva Omicron 5" che non consentirebbe "di dire ora quale potrà essere la ricaduta sugli ospedali ". Galli invita a non percorrere la via tracciata dal sottosegretario: " Si è tutti alla ricerca di un ritorno alla normalità ma i dati sono oggettivi e consigliano prudenza ". L'eliminazione dell'isolamento domiciliare sarebbe per Galli pericolosa, visto che i dati a cui attinge dimostrerebbero che " le ultime varianti non sono comunque innocue e chi non risponde pienamente alla vaccinazione, come appunto alcune categorie di pazienti fragili, può ammalarsi anche gravemente ".