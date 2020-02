Speranza: "Stop ai voli con la Cina fino a un cambiamento dell'epidemia"

"Sarebbe un grave errore sottovalutare le cose ". E per questo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, non ha dubbi sulle misure messe in atto per contrastare l'epidemia da nuovo coronavirus. Nessun cambiamento, quindi: " Continuiamo a seguire il criterio che ci siamo dati all'inizio: massima precauzione e attenzione ".

Ogni giorno, si riunisce la task force italiana, dedicata alla lotta contro il Covid-19, perché " l'emergenza coronavirus va monitorata giorno per giorno ". E le misure attuate fino ad oggi sono " le più idonee a salvaguardare il nostro Paese " e per questo " solo il cambiamento del quadro epidemiologico può farle modificare ". Ancora una volta, il ministro Speranza rivendica, in un'intervista a Repubblica, le decisioni prese per proteggere gli italiani dal contagio, prima fra tutte quella che prevede il blocco dei voli da e per la Cina. È presto, infatti, per decidere se lo stop ai voli verrà prolungato anche dopo la scadenza di aprile: bisogna vedere, giorno per giorno, l'evolversi dell'epidemia. Ma per ora, la misura resta e rappresenta " l'approccio più prudenziale ", scelto dall'Italia. Ma " gli Stati Uniti hanno preso misure simili alle nostre ", aggiunge, e anche in Europa ci sono dei Paesi che hanno agito come l'Italia (per esempio Repubblica Ceca e Grecia). La scelta è stata sostenuta da Speranza anche durante l'incontro con tutti i ministri della Salute europei, in cui è stato chiesto maggior coordinamento: " In Europa il quadro è sotto controllo - dice- abbiamo 47 casi su 500 milioni di abitanti, ma la situazione va seguita con la dovuta attenzione ".

Continua anche il monitoraggio negli aeroporti, dopo sono state controllate 1,2 milioni di persone, senza che fosse rilevato nessun caso positivo al virus. Per far fronte all'emergenza sono stati stanziati 5 milioni di euro che " per i controlli bastano. Li facciamo con personale dello Stato e grazie ai tanti volontari che voglio ringraziare. Se però si dovrà investire di più siamo pronti a farlo ".