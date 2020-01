La Spezia, vinti 67 milioni con 2 euro

Il SuperEnalotto rende milionaria Arcola, La Spezia, con un 6 da 67.218.272,10 euro: il sei è stato centrato con una schedina da soli 2 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Arcola presso il punto di vendita Sisal tabaccheria «Il Quadrifoglio» sulla strada provinciale, 288. Quella di ieri sera è la prima vincita con punti sei del 2020. La sestina vincente è stata: 16, 21, 33, 50, 57, 89 - numero Jolly 52 - SuperStar 26.

Con quella di ieri sera sono 123 le vincite con punti «6» realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (Pr) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14esimo montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Il montepremi per l'estrazione di giovedì 30 gennaio è di 14,5 milioni di euro. La clamorosa vincita da record era avvenuta lo scorso 13 agosto nel bar Marino, in centro a Lodi, a pochi metri dal Duomo, con una giocata di soli 2 euro; dopo quasi due mesi il fortunato quanto misterioso vincitore era passato all'incasso: la Sisal aveva infatti reso noto che la schedina vincente del Jackpot dei record. Forse il tam-tam mediatico delle ultime settimane, dovuto alla notizia della mancata riscossione immediata della vincita, aveva messo fretta al superfortunato misterioso di Lodi. Oppure erano state proprio il clamore e le voci che giravano in città a fargli scoprire di essere lui il vincitore, magari recuperando da una tasca una schedina dimenticata e rileggendo bene la magica sequenza del 6 dei record generata tramite Quick Pick, un sistema Sisal che crea casualmente la giocata. Il titolare del tagliando milionario aveva riscosso l'incasso attraverso l'addetto di un ente bancario, incaricato appositamente, che si era rivolto agli uffici Sisal di Milano, con in mano la ricevuta dei record che aveva fatto sognare tutti i lodigiani e non solo. Resta ovviamente riservata l'identità del vincitore, ma il dato certo è che la somma di 184 milioni di euro (dei 209 milioni di euro le commissioni saranno pari a 25 milioni di euro da versare all'Erario) è stata accreditata.

Per legge ci sono tre mesi di tempo per riscuotere una vincita. Per farlo - quando la cifra supera il tetto di 52mila euro - occorre per forza presentarsi con la ricevuta della giocata, integra e originale, negli uffici della Sisal (due sedi, a Milano e Roma).