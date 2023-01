Sponda di Berlusconi al guardasigilli Nordio: "Le sue idee coincidono con quelle di Fi"

Berlusconi torna a parlare delle elezioni regionali che fra quindici giorni stabiliranno da chi saranno governati il Lazio e la Lombardia. Si dice fiducioso, parlando con i suoi ad Arcore. Ma avverte: «In democrazia il risultato delle elezioni non è mai scontato. Per questo è indispensabile che ogni elettore vada a votare. Fatta questa premessa, naturalmente sono fiducioso che nel Lazio prevalga la voglia di cambiare dopo anni di immobilismo, Francesco Rocca e i candidati di Forza Italia, sono una garanzia di cambiamento e di buon governo del centro-destra».

E sempre ai suoi ribadisce il suo ottimismo per il futuro del Pirellone: «Sono anche fiducioso che il voto in Lombardia continui a premiare i nostri trent'anni di buongoverno». Un appuntamento elettorale, questo, che ha fatto ribadire più volte negli ultimi giorni (e anche ieri) che Forza Italia rappresenta un punto di forza della coalizione ora chiamata a governare il Paese. «Siamo indispensabili» ribadisce nel suo ultimo video messaggio il presidente Berlusconi. «Dare il vostro voto a Forza Italia - sottolinea - serve a rendere la nostra presenza più forte nella coalizione di centrodestra e a garantire le fasce più deboli della popolazione a iniziare dagli anziani».

Il presidente di Forza Italia torna a sottolineare l'impegno del suo partito «a portare le pensioni a mille euro. Lo abbiamo promesso e lo faremo. Per noi le promesse fatte in campagna elettorale sono sacre. Finora nella legge di bilancio abbiamo ottenuto un primo aumento a 600 euro. È soltanto il primo passo».

E ricorda che fu proprio il suo governo, nel 2001, a portare le minime a un milione delle vecchie lire. «E quindi - è la conclusione del leader di Forza Italia - votate per i candidati di centro-destra, Attilio Fontana in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio, e per questo, all'interno del centrodestra scegliete e votate Forza Italia. Sarà il vostro più sensato e migliore investimento per il vostro futuro»

«I primi passi del governo sono andati nella direzione giusta», dice ai suoi. «Adesso - aggiunge l'ex premier - serve portare la burocrazia a essere amica dei cittadini, semplificandola».

A chi gli chiede poi della riforma della giustizia e delle voci sul fatto che proprio il leader azzurro abbia chiesto in passato a Nordio di passare a Forza Italia Berlusconi replica: «È la prima volta che sento dire una cosa del genere. È tuttavia innegabile che le idee del dottor Nordio sulla giustizia coincidono assolutamente con le nostre idee, con quelle del nostro partito».

Ai suoi poi suggerisce prudenza nel dibattito sull'autonomia differenziata, avanzata dalla Lega e inserita nella riforma Calderoli. «È vero che anche noi crediamo all'autonomia - dice ai suoi il leader di Forza Italia - ma a patto che non diventi una penalizzazione per il Sud».