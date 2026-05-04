Lo sport si ferma per Alex, domani migliaia ai funerali

Per capire quanto fosse amato e rispettato Alex Zanardi, basta vedere come il mondo dello sport ma anche la società civile ha reagito alla notizia della sua scomparsa. Un cordoglio unanime, una commozione silenziosa, un ricordo vero e profondo di un atleta e di un uomo che ha scritto una pagina importante della storia recente del nostro Paese. Una storia, esempio, un modello che restano ben al di là della morte. C'è stata la commemorazione sul rettilineo di partenza di Miami, alla partenza della gara di F1 e il minuto di raccoglimento in tutti gli stadi d'Italia prima del calcio d'inizio delle gare di Serie A. Particolarmente emozionante quello al Dall'Ara, nella sua Bologna dove è stato dichiarato il lutto cittadino in occasione del funerale. "Ciao Alex, orgoglio bolognese", recitava lo striscione comparso in tribuna mentre nell'impianto suonavano le note di Lucio Dalla. Emozione sincera anche a San Siro avvolto nel silenzio, prima di Inter-Parma, così come in tutti gli stadi italiani.

Zanardi è stato capace come pochi altri di unire. Dalla politica allo sport, passando per il mondo dello spettacolo e della cultura, è stato un unico coro di saluto, cordoglio e ringraziamento per quello che Alex è stato in grado di dimostrare. Coraggio, forza, ironia e quella capacità innata di combattere e di provarci, sempre, anche quando sembra impossibile.

A Padova dentro e fuori la Basilica di Santa Giustina è previsto l'arrivo di decine di migliaia di persone per l'ultimo saluto al campione domani. Possibile che venga installato un maxischermo in piazza. Le esequie saranno celebrate da don Marco Pozza con quale Alex ha avuto un rapporto di profonda amicizia. "La moglie mi ha chiesto se potevo celebrare questo funerale, è il suggello di un'amicizia", ha detto il religioso.

"Cercherò di raccontare la peculiarità di una storia che è diventata patrimonio mondiale dell'umanità", ha aggiunto. Patrimonio dell'umanità come il coraggio di un uomo diventato leggenda e che la morte non può cancellare ma solo trasformare. In mito. Indimenticabile.