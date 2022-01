Spunta l'ipotesi Riccardi. Ma a sinistra è già imbarazzo

I giallorossi hanno scelto di puntare su Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio che viene descritto come "profilo non di parte" e "autorevole".

Giuseppe Conte, suo principale sponsor, rispondendo ai cronisti all'uscita di Montecitorio al termine dell'incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza, ha ribadito che quella di Riccardi "è una candidatura che ha le caratteristiche che abbiamo detto". Secondo il leader del M5S, infatti, si tratta di "un candidato di alto profilo, un candidato che goda di una larga condivisione, una larga maggioranza e una garanzia che possa rappresentare tutti gli italiani e non espressione di una specifica coloritura politica" . Fonti del Nazareno sottolineano che l'incontro fra i tre leader della coalizione giallorossa si sia svolto in un "clima positivo" e con "spirito unitario" e che quello di Riccardi sia effettivamente il "profilo di presidente ideale" su cui si sta ragionando. La senatrice di LeU, Loredana De Petris, ha ribadito: "Non è un candidato di bandiera".