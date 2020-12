Dl migranti, è "guerra" in Aula Occupati i banchi del governo

Il governo ha posto la fiducia sul dl migranti ma nell'emiciclo è scoppiata la baruffa. È stato caos in Aula mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà pronunciava la formula per porre la fiducia sul dl Sicurezza ter. A quel punto si è alzata la protesta con grida e cori di dissenso e così il rappresentante del governo è stato costretto a interrompersi. È intervenuto anche Ignazio La Russa, vicepresidente di turno, per cercare di rimettere ordine in una delle stanze più rappresentative dello Stato Italiano.

Durante l'intervento di Federico D'Incà si è assistito a quella che, in termini calcistici, può essere definita un'invasione di campo. Alcuni senatori dell'opposizione sono scesi dai loro scranni per raggiungere i banchi destinati ai rappresentanti del governo. Per Ignazio La Russa è stato inevitabile sospendere la seduta poco dopo e richiedere l'intervento dei Questori. Alla luce della bagarre, si delinea l'ipotesi di una necessaria ripetizione della fiducia. La baruffa è stata grande in Senato, tanto che fonti interne avrebbero riferito che il ministro Federico D'Incà sarebbe stato anche strattonato nei momenti di massima concitazione in Aula.

A raccontare quanto sarebbe accaduto in Senato è stato il presidente della commissione Affari costituzionali al Senato, Dario Parrini: " Mentre il ministro per i Rapporti col Parlamento stava annunciando la posizione della questione di fiducia sul decreto Sicurezza e immigrazione i leghisti lo hanno assalito togliendogli di mano il microfono e impedendogli di parlare. Un vile atto di squadrismo parlamentare tollerato (chissà perchè trattandosi di squadrismo, ma a ben pensarci si può anche immaginare il perchè) dal presidente di turno Ignazio La Russa. Sdegno generale. Una cosa gravissima ". È intervenuto anche Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5s: " Scene da ventennio quelle che abbiamo visto oggi in Senato. Rigurgiti in stile squadrista all'interno di un'aula parlamentare sono intollerabili. Piena solidarietà al ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ".