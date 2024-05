Stanziati 5 miliardi per imprese e assunzioni

Il lavoro è al primo posto delle politiche di governo. Nell'attesa del decreto interministeriale Economia-Lavoro sul Superbonus assunzioni al 120%, nella riunione di martedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato alcuni sgravi per le assunzioni all'interno del dl Coesione il cui valore complessivo è di 800 milioni di euro che saranno finanziati sia con i fondi Ue (700 milioni) che con parte delle risorse del Pnrr dedicate al programma Gol (100 milioni). In particolare si tratta di vari sconti sui contributi per i neoassunti. Per i giovani disoccupati under 35 esonero previdenziale del 100% fino a 500 euro mensili per 2 anni, rivolti ai giovani con età inferiore a 35 anni. Il bonus sale a 650 euro per i residenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. Esonero al 100% fino al limite di 650 euro mensili anche per le donne svantaggiate. L'autoimprenditorialità nei settori della transizione green ed ecologica viene invece premiata con 3 anni di sgravi contributivi al 100% per i neoassunti fino a un massimo di 850 euro mensili. Il pacchetto destinato all'autoimpiego vale oltre 4 miliardi di euro, sempre derivanti dal Programma Giovani dell'Unione europea. Essi consistono in un voucher di 30mila euro (40mila euro per beni digitali) per l'avvio dell'attività. C'è poi un contributo a fondo perduto del 65% per una spesa fino a 120mila euro e del 60% fino a 200mila euro per l'avvio delle attività. Al Sud le percentuali salgono rispettivamente al 75 e al 70 per cento. Il decreto, inoltre, ridefinisce la Cabina di regia per il Pnrr concentrandola in via prioritaria su cinque settori: risorse idriche, dissesto idrogeologico, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno alle imprese.

Rispettare la tabella di marcia dei progetti guadagnerà alle Regioni una serie di premi, ossia un contributo per il cofinanziamento regionale dei programmi dell'Unione europea.