Bimba di 10 anni annega nel Piave

È stata trascinata via dalla corrente del fiume davanti agli occhi dei suoi genitori. È morta così una bambina macedone di 10 anni che si trovava con i genitori e i fratelli in una spiaggetta sul corso del Piave, nella frazione di San Giorgio di Pederobba, nel trevigiano.

Una domenica di relax a cercare di sfuggire all'afa si è trasformata in una tragedia. La piccola era andata in acqua assieme a due fratelli, mentre i genitori li osservavano all'asciutto. Improvvisamente, verso le 16, la corrente l'ha presa e trascinata sott'acqua, facendola in breve sparire alla vista. Quel tratto di fiume, apparentemente innocuo, è pieno di insidie: correnti, mulinelli, dislivelli di profondità. Immediato l'allarme lanciato dai parenti e da chi si trovava vicino ai Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati circa 20 uomini, tra cui il personale del distaccamento di Montebelluna (Treviso) e della sede centrale di Treviso, oltre che con l'elicottero del reparto Volo di Venezia, i sommozzatori e i droni per le ricerche dall'alto. Sul posto anche i carabinieri. Le forti correnti hanno reso difficili le operazioni. Ci sono volute due ore, intorno alle 18.30, prima che i sommozzatori riuscissero ad individuare e recuperare il corpo della piccola vittima. Le ricerche si erano concentrate nella zona a poca distanza dal punto in cui si era tuffata ed era scomparsa. La piccola era rimasta bloccata tra i grossi massi del Piave. Il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia di ieri è avvenuta 11 giorni dopo un episodio simile avvenuto nella vicina Fagara, dove un 21enne venezuelano, residente nel pordenonese, si era tuffato nel Piave assieme a un amico ed era scomparso alla vista. L'amico, che per qualche ora era stato dato per disperso, era invece riuscito a mettersi in salvo.

E ieri si è

verificato un altro annegamento, questa volta in mare, a Margherita di Savoia, in provincia di Foggia. La vittima è un uomo di 49 anni che è andato in arresto cardiaco dopo essere finito sott'acqua a causa del mare grosso.