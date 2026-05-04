Stati Uniti verso una nuova epoca. Nelle mappe elettorali ridisegnate la vera chance dei repubblicani

Data la sua estrema esiguità numerica, la maggioranza repubblicana alla Camera, poggiata su uno scarto minimo, nell'ordine di una decina di seggi, viene spesso percepita come fragile, quasi inevitabilmente destinata a rovesciarsi nel giro di pochi mesi. In realtà, proprio quando un equilibrio è così ristretto, un intervento strutturale è in grado di trasformarlo radicalmente. In questa prospettiva, la recente decisione della Corte Suprema secondo la quale il criterio della razza è stato utilizzato in modo eccessivo e predominante nella definizione dei confini dei distretti elettorali, violando così il principio di uguale protezione della Costituzione, si configura esattamente come l'intervento capace di incidere su quella sottile linea di margine e di ampliarla.

Se fino a ieri la geografia elettorale americana era il risultato di un compromesso tra rappresentanza e ingegneria politica, oggi quel compromesso è accantonato. Il principio espresso, secondo cui non si possono costruire distretti con l'obiettivo esplicito di garantire una rappresentanza basata sulla razza, apre la porta a una revisione diffusa delle mappe elettorali. Questo non implica automaticamente un ribaltamento immediato, ma introduce una variabile nuova: la possibilità concreta che una serie di collegi venga ridisegnata in modo tale da produrre uno spostamento netto di seggi a danno del Partito Democratico.

Ora, se anche solo una parte di quei distretti venisse ridisegnata come disposto dalla Corte Suprema, il margine di una decina di seggi potrebbe ampliarsi in modo significativo. Per il Partito Repubblicano non si tratta più di difendere una maggioranza risicata, ma di costruirne una più stabile. In termini politici, questo cambia tutto: una maggioranza più ampia non è solo più resistente, ma anche più capace di incidere sull'agenda legislativa e di proiettarsi nel ciclo elettorale successivo.

Le reazioni dei democratici evocano la fine di un'epoca e richiamano il patrimonio simbolico del movimento per i diritti civili, segnalano proprio la percezione di questo rischio. Non è soltanto una battaglia sui principi, ma sulla distribuzione del potere. Perché la ridefinizione dei distretti si intreccia con un altro fenomeno strutturale: la migrazione interna della popolazione americana. Lo spostamento da stati tradizionalmente democratici verso stati a guida repubblicana, come Florida e Texas, non è un fatto contingente, ma una tendenza consolidata che avrà effetti diretti sul censimento del 2030.

Quel censimento sarà un momento decisivo, perché determinerà non solo i seggi alla Camera, ma anche i voti nel collegio elettorale. Se la redistribuzione della popolazione continuerà nella direzione attuale, gli stati repubblicani potrebbero ottenere un ulteriore vantaggio strutturale. E se a questo si aggiungesse un'eventuale revisione dei criteri di conteggio della popolazione, come proposto da alcuni esponenti repubblicani vicini a Donald Trump, tali da poter escludere i non cittadini, l'impatto potrebbe essere ancora più marcato.

Il risultato è un effetto cumulativo. La decisione della Corte Suprema non agisce in isolamento, ma si inserisce in una dinamica più ampia che include la mobilità demografica, le strategie legislative e le future battaglie legali. È la convergenza di questi fattori a rendere plausibile uno scenario in cui la maggioranza repubblicana non solo si consolida nelle elezioni del novembre prossimo, ma si rafforza in modo tale da diventare difficilmente contendibile.

Questo ha implicazioni che vanno oltre il breve periodo.

Le elezioni del 2028, in particolare, potrebbero così svolgersi in un contesto profondamente diverso da quello attuale. Non si tratterebbe più di una competizione in equilibrio instabile, ma di una gara in cui il Partito Repubblicano parte con un vantaggio strutturale accumulato nel tempo.