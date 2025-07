"Stipendi della Camera alti come al Senato". Scontro 5Stelle-Fdi

"Vi abbiamo beccato, volevate equiparare gli stipendi dei deputati a quelli dei senatori". "Falso, l'ordine del giorno non è mai stato depositato". Si accende lo scontro tra Movimento Cinquestelle e il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. La questione riguarda un presunto ordine del giorno che secondo i pentastellati avrebbe dovuto equiparare il trattamento economico dei deputati a quello dei senatori. Secondo il M5S, Rampelli avrebbe tentato di reinserire per via indiretta anche il vitalizio, salvo poi ritirare il testo dopo le proteste. "Fratelli d'Italia ha depositato un Odg al bilancio della Camera che prevedeva l'equiparazione economica tra deputati e senatori. In pratica, più stipendi e ritorno al vitalizio", attacca Chiara Appendino. Sulla stessa linea Michele Gubitosa, vicepresidente M5S: "Pensavano di farlo passare nel silenzio, ma li abbiamo smascherati. Beccati con le mani nella marmellata, hanno ritirato il testo. Ma non ci fermeremo".

Rampelli replica con durezza, facendo chiarezza: "Avevo in realtà proposto informalmente di lavorare per equiparare gli istituti di Camera e Senato per difendere la nostra amministrazione e i suoi dipendenti. Il problema è serio perché la Camera ha dovuto bandire concorsi per assumere centinaia di nuovi dipendenti in quasi tutti i profili per i fisiologici pensionamenti. Bene, i concorsi costano alla Camera centinaia di migliaia di euro ma, in virtù del ruolo unico, i nuovi assunti possono chiedere subito il trasferimento a Palazzo Madama e questo comporta la necessità di bandire nuovi concorsi onerosi ovvero di far scorrere la graduatoria (se non è esaurita). Avevo anche tentato, per rassicurare gli hooligans dell'anticasta, di esplicitare dalla bozza informale del testo l'esclusione di parlamentari ed ex parlamentari.

Ma proprio per evitare strumentalizzazioni il mio ordine del giorno non è mai stato depositato, non esiste. Aggiungo, in merito alla questione vitalizi, che la loro abolizione è avvenuta per decisione di una maggioranza di centrodestra quando il M5S non era politicamente ancora nato".