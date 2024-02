Stoltenberg: "Con Putin guerra decennale" .E Zelensky cambia ancora nell'esercito

Jens Stoltenberg spinge da un lato per una produzione d'armi a tempi record, Volodymyr Zelensky dall'altra continua nel reset della catena di comando dell'esercito. È la ricetta per ribaltare le sorti di una guerra che vede Vladimir Putin in netto vantaggio? Di sicuro è l'ennesima strategia perpetrata da Nato e Kiev per rimediare ai fallimenti della controffensiva.

Il segretario generale della Nato ha affermato in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt che l'Occidente deve prepararsi alla possibilità di un confronto decennale con la Russia e quindi espandere più rapidamente l'industria della difesa dei Paesi membri, passando a ritmi di produzione veloci da conflitto. «Se Putin vince in Ucraina, non c'è garanzia che l'aggressione russa non si estenda ad altri Paesi», ha ricordato.

Dal canto suo Zelensky prosegue il rinnovo nella leadership militare. Dopo aver nominato Oleksandr Syrskyi al comando di tutte le armate, ha scelto il generale Anatolii Barhylevych a guidare le forze di terra. Barhylevych, 54 anni, proveniente dai servizi di antiterrorismo, ricopriva la carica di comandante delle Forze di difesa territoriale dall'ottobre 2023. Sirsky ha già identificato i candidati ad assumere le posizioni di suoi referenti di campo: sono i colonnelli Sukharevskyi e Lebedenko, con il supporto dei generali di brigata Horbatyuk, Shevchenko e Drapatoy. «Tutti professionali e determinati, ognuno con una chiara comprensione della linea del fronte e dei reali bisogni dei soldati ucraini», ha sottolineato Zelensky, che ieri ha sentito Emmanuel Macron, ottenendo dalla Francia 3mila tonnellate di proiettili e un sistema di artiglieria semovente di ultima generazione.

Nel 717° giorno di combattimenti, è di almeno 7 morti e 2 feriti il bilancio dell'incendio scoppiato in seguito a un attacco russo lanciato su Kharkiv. Nel rogo morta una famiglia con 3 bambini. Le forze aeree ucraine hanno distrutto 23 dei 31 droni Shahed lanciati su Odessa, 4 persone sono rimaste ferite. Alcuni droni, finiti nello spazio aereo rumeno, hanno costretto Bucarest a far decollare gli F-16. Kiev fa sapere di aver respinto 4 attacchi sulla riva sinistra del Dnepr (79 su tutto il territorio). Le forze russe stanno utilizzando il servizio di comunicazione satellitare Starlink di Spacex: lo riferiscono fonti ucraine, sottolineando che l'azienda di Elon Musk, che ha aiutato Kiev nelle comunicazioni militari via internet, ora supporta Mosca. In serata movimenti di soldati bielorussi al confine con l'Ucraina. Le navi russe hanno intanto respinto un attacco di missili ucraini contro imbarcazioni da trasporto civili nel Mar Nero.