Dalla Bossi-Fini alla clandestinità: così la sinistra è pronta a spalancare i porti

Nel caso in cui il Pd dovesse vincere le elezioni, non ci sarà nessun aggiustamento e nessuna presa di coscienza da parte del Pd per sistemare il disastro compiuto da Luciana Lamorgese nelle politiche migratorie. Gli esponenti dem continuano a difendere l'assalto alle coste italiane da parte dei migranti irregolari, che nella maggior parte dei casi non sono meritevoli di tutela internazionale. Solo nell'ultimo weekend è stata toccata la circa record di oltre 2000 persone sbarcate in sole 24 ore, con quasi 100 sbarchi sull'isola di Lampedusa in appena due giorni. Numeri che dovrebbero portare a un ragionamento di tutela del Paese, che da sinistra non viene fatto e non si farà nemmeno in futuro, preferendo la politica dei porti sempre aperti e della finta accoglienza buonista.

Mentre Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno una propria ricetta per fermare l'assalto alle coste, che prevede da una parte il blocco navale e dall'altra il via libera all'ingresso solamente a chi ha davvero diritto di entrare, da sinistra tutto tace davanti al collasso dei centri di accoglienza e allo sforzo enorme delle forze dell'ordine e di soccorso di gestire il caos. " Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Serve una missione europea in accordo con le autorità nordafricane ", ha ribadito ancora Giorgia Meloni, spiegando che " solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare ".