Stop a false recensioni. Amazon vince la causa

«Stereo meraviglioso, suono ultra definito, ottimo rapporto qualità prezzo». E poi ti arriva una ciofeca che si rompe dopo una settimana. «Giaccone caldissimo, ottimi materiali». Ma lo metti una volta e caldo caldo non è.

Benvenuti nel mondo delle false recensioni, dove tutto è a cinque stelle, stupendo, di ottima fattura. E dove tu, che con gli acquisti on line pensi di avere una certa dimestichezza, ci caschi mani e piedi. Ancora. Ma nella giungla del «fidati, te lo consiglio io» sta per arrivare un po' di ordine.

Amazon ha vinto la prima causa civile in Italia contro le recensioni false: il colosso dell'e-commerce ha reso noto che una sentenza del Tribunale di Milano ha disposto la chiusura del sito Realreviews.it.

Real mica tanto: l'accusa è «violazione delle leggi e danno a clienti». La piattaforma offriva ai potenziali recensori un rimborso completo dei prodotti acquistati se avessero pubblicato e fornito la prova di una recensione a 5 stelle sul sito di Amazon. Il tribunale ha stabilito che il proprietario del sito ha agito in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale, causando così un danno sia ad Amazon sia ai suoi clienti. L'azione legale, ha sottolineato Amazon, «fa parte di una più ampia e continua attività di Amazon volta a contrastare le recensioni false a livello globale».

Risale al 2015 la prima causa del sito di e-commerce contro i broker di recensioni false e da allora ha creato team globali composti da avvocati, investigatori esperti e analisti per perseguire i responsabili per vie legali, bloccando così il fenomeno alla fonte. Solo nel 2022 Amazon ha bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette e ha intrapreso azioni legali contro 10mila amministratori di gruppi su Facebook coinvolti in questo tipo di attività. Nel 2023 il colosso di Jeff Bezos (nella foto) ha preso provvedimenti nei confronti di 44 realtà in Europa, promuovendo 9 nuove azioni legali in Spagna, Germania e Francia. «La sentenza del Tribunale di Milano segna una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false», ha rimarcato il sito con un giro d'affari annuale di oltre 160 miliardi di euro. «Il nostro obiettivo è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e che rifletta le reali esperienze dei consumatori» ha spiegato Claire ÒDonnell, direttore di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon. «Denunciamo da tempo il fenomeno delle recensioni abusive che inganna e colpisce in primis i consumatori in buona fede» ha commentato il Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, Federico Cavallo, plaudendo alla «storica sentenza».