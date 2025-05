"Una storica vittoria per il centrodestra. Il segreto? Sicurezza e pragmatismo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Claudio Corrarati è il nuovo sindaco di Bolzano. Una vittoria già definita epocale dagli osservatori più navigati. È la prima volta, infatti, che il centrodestra si assume la guida della città atesina. Cinquantasette anni, imprenditore, e presidente della Cna bolzanina, Corrarati viene dalla «società civile».

Cooptato dal centrodestra per la sua popolarità e capacità di rappresentare al meglio il mondo dei moderati.

Si parla di vittoria storica.

«Un risultato storico in un territorio come il nostro. Siamo riusciti a mettere in campo un programma che ha convinto i cittadini. Gli elettori hanno capito che con il centrodestra si può cambiare una città. Siamo riusciti a trasmettere agli elettori la nostra voglia di innovazione».

Il segreto del suo successo?

«Abbiamo parlato con chiarezza. Il nostro pragmatismo è stata la nostra cifra. E soprattutto abbiamo fatto capire ai bolzanini che saranno sempre bene ascoltati. Non è tutto rosa e fiori, però. C'è anche un fatto negativo».

Quale?

«L'astensionismo. Questa disaffezione alle elezioni è grave. Dobbiamo essere noi per primi a portare al centro un dialogo nuovo coi cittadini perché ritornino a vedere la politica come un riferimento e non come qualcosa di distante.

C'è chi considera la sua vittoria un premio per il governo centrale

«È stata una vittoria della nostra coalizione. Poi certo il lavoro fatto dal governo Meloni per garantire l'autonomia dell'Alto Adige è sicuramente un fattore importante».

Le prime sfide della sua giunta?

«La sicurezza è stata una dei temi centrali della nostra campagna elettorale e da lì parto. Il consenso ottenuto nei quartieri più popolari dimostra che è un tema molto sentito. Abbiamo proposto il vigile di quartiere, un maggior controllo sul vicinato. E lavoreremo sul decoro urbano. Non sono secondari però i temi della viabilità e della casa».

Governo, Provincia e ora Comune. Sarà più facile gestire la città con il governo di centrodestra?

«I rapporti con Roma sono centrali soprattutto in quei casi in cui le competenze territoriali incontrano quelle centrali. Un esempio? Il vecchio scalo ferroviario, abbandonato da tempo. Quaranta ettari che riqualificheremo.

Lei è appena diventato sindaco di Bolzano. E indosserà la fascia tricolore. Cosa pensa della gaffe della neosindaca di Merano, che ha mostrato disagio nell'indossarla al momento dell'investitura?

«Nell'assumere il ruolo di sindaci assumiamo l'impegno di lavorare secondo i principi della nostra Costituzione. Portare quella fascia è un onore.

Ci sono poi tutte le forme per poter declinare nel modo più appropriato il suo utilizzo. Credo che il passaggio formale della fascia da un sindaco all'altro sia quell'atto che insieme alle chiavi dica diamo continuità ai valori base della nostra Costituzione».