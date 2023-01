La strage in discoteca al Capodanno cinese: 10 vittime, killer suicida

La violenza armata in America non risparmia le celebrazioni per il capodanno lunare. Dieci persone sono state uccise e almeno altre dieci sono rimaste ferite nel corso di una drammatica sparatoria a Monterey Park, in California, a circa 13 km da Los Angeles. Il killer ha aperto il fuoco nella sala da ballo Star Dance Studio intorno alle 22 di sabato sera, quando migliaia di residenti si erano radunati nella zona in occasione di un festival organizzato per la ricorrenza.

Dopo la strage l'individuo armato è riuscito a fuggire, e come hanno confermato le forze dell'ordine, una ventina di minuti più tardi ha fatto irruzione in un altro locale dove, fortunatamente, è stato bloccato e disarmato dai clienti. Il secondo incidente, senza feriti, è avvenuto nel vicino sobborgo di Alhambra sempre in una sala da ballo cinese, il Lai Lai Ballroom & Studio. Al termine di una serrata caccia all'uomo, il killer è stato rintracciato ieri pomeriggio all'interno di un camioncino bianco e circondato da una decina di volanti della polizia a Torrance, a circa 50 km dal luogo della sparatoria. Secondo Abc News all'interno del furgoncino ci sarebbe il corpo di un uomo riverso sul volante, ma ancora non ci sono conferme se si tratti del killer, che secondo la Cnn potrebbe essersi suicidato all'interno del van. Inoltre, le squadre speciali hanno ispezionato un secondo camioncino bianco nella stessa zona.

Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, nel frattempo, ha twittato le sue foto, da cui si vede che è un uomo asiatico con occhiali e cappello. Non è chiaro se le vittime siano state prese di mira, e se la sparatoria sia da inquadrare come un crimine d'odio, ma per compiere la strage, secondo una fonte della polizia, avrebbe utilizzato un fucile d'assalto ad alta potenza e a distanza ravvicinata. A Monterey Park, cittadina di circa 60mila abitanti a Est di Los Angeles, il 65% sono persone di origini asiatiche, il 27% di origini ispaniche e il 6% bianche. È uno dei sobborghi principali della San Gabriel Valley, ed è considerata il fulcro di supermercati e ristoranti asiatico-americani. Il presidente Usa Joe Biden è stato informato dal consigliere per la sicurezza nazionale e ha dato mandato all'Fbi di fornire pieno supporto alle autorità locali. «Jill e io stiamo pregando per coloro che sono stati uccisi e feriti nella micidiale sparatoria di massa della scorsa notte», ha scritto il comandante in capo su Twitter, esortando la comunità locale «a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine nelle prossime ore». Mentre il governatore della California Gavin Newsom ha affermato: «Monterey Park avrebbe dovuto trascorrere una notte di gioiosa celebrazione del capodanno lunare. Invece, sono stati vittime di un orribile e spietato atto di violenza armata».

Intanto, dopo la strage, la polizia ha annunciato che sono stati cancellati tutti gli eventi previsti ieri. La sparatoria di Monterey Park è stata una delle peggiori nella storia moderna della contea di Los Angeles. Una delle ultime stragi di massa di questa portata è avvenuta la vigilia di Natale del 2008, quando un uomo vestito da Babbo Natale è entrato in una casa a Covina armato con cinque pistole. Nove persone sono state uccise, tra cui l'ex moglie e i genitori del killer, che si è tolto la vita poche ore dopo. Tra le altre sparatorie di massa in California ci sono il massacro in un McDonald's di San Ysidro nel 1984, dove un uomo armato uccise 21 persone, e l'attentato terroristico che ha provocato 14 morti a San Bernardino nel 2015.