Strage nei cieli Usa, ira Trump su Biden

Dramma nei cieli di Washington, una delle zone aeree più trafficate del mondo, a pochi chilometri da Casa Bianca, Campidoglio e Pentagono. Il volo American Airlines 5342 proveniente da Wichita, in Kansas, e diretto allo scalo Reagan della capitale, si è scontrato mentre sorvolava le gelide acque del fiume Potomac con un elicottero Black Hawk dell'esercito americano. Nessun sopravvissuto tra le 64 persone a bordo dell'aereo (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio) e neppure i tre militari a bordo dell'elicottero in volo di addestramento. Le squadre di soccorso intanto hanno già recuperato 27 corpi. Secondo le prime ricostruzioni, il bimotore Bombardier CRJ-701, arrivava da sud mentre il Black Hawk da nord: la collisione si sarebbe verificata quando l'aereo ha cominciato a virare sulla sinistra per atterrare, centrando l'elicottero con la fiancata destra della fusoliera. Alcuni media hanno riferito che il team di sommozzatori ha trovato quella che sembra essere una delle due scatole nere, e potrebbe far luce su quanto accaduto.

«Tristemente non ci sono sopravvissuti. Siamo una nazione in lutto. È stata una notte nera e abbiamo tutti il cuore spezzato», ha detto il presidente Donald Trump parlando gli americani, e chiedendo un minuto di silenzio per le vittime. «Non sappiamo cosa abbia causato l'incidente, abbiamo delle idee, ma cerchiamo risposte. La Federal Aviation Administration (Faa) e i militari condurranno un'indagine», ha proseguito il comandante in capo. Il quale non si è risparmiato una stoccata ai democratici, attaccando Joe Biden e Barack Obama. «Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica», ha sottolineato, accusando in particolare le politiche di «inclusione» nei programmi della Federal Aviation Association. Commento che Pete Buttigieg, il ministro dei Trasporti di Joe Biden, ha definito «spregevole». «I moniti dalla torre di controllo sono stati dati tardi, secondi dopo la collisione - ha spiegato ancora Trump - Ovviamente l'elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato». Il segretario ai Trasporti Sean Duff ha fatto sapere che l'aereo è stato ritrovato capovolto e diviso in tre pezzi nel Potomac: sia il Bombardier che l'elicottero stavano seguendo una traiettoria standard, e quella tra la torre di controllo e i velivoli è stata «una comunicazione normale, non c'è stata alcuna interruzione». «Penso che l'incidente fosse assolutamente prevenibile», ha aggiunto tuttavia Duffy.

E il capo del Pentagono Pete Hegseth, durante la conferenza con il tycoon alla Casa Bianca, ha aggiunto: «Non ci saranno scuse, arriveremo alla verità. Sono stati fatti degli errori». La tragedia di Washington è l'ultimo degli incidenti gravi di voli commerciali negli Usa, che sono considerati rari. Tra quelli recenti, il più mortale è avvenuto il 12 febbraio 2009 vicino a Buffalo, New York: un aereo a elica Bombardier DHC-8 di Colgan Air si schiantò contro una casa, uccidendo tutti i 45 passeggeri, due piloti e due assistenti di volo. Nell'agosto 2006, invece, un aereo di Comair si è schiantato durante il decollo a Lexington, Kentucky, dopo essere uscito di pista.

Due membri dell'equipaggio e 47 passeggeri sono rimasti uccisi. E nel novembre 2001 un volo dell'American Airlines si è schiantato in una zona residenziale di Belle Harbor, New York, subito dopo il decollo: tutte le 260 persone a bordo sono morte.