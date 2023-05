La strage senza fine dei ragazzi: nel weekend tredici vittime sulle strade

Kevin Tebaldi, Andrea Dall'Ara, Julio Cesar Vera Quinonez, Beatrice Zoccaro, Kevin Murataj, Gianluca Moschetti, Luca Gallinelli, Alessio Gigli, Emanuele Serafino, Pamela Mustone, Emilio D'Avella. Undici nomi, oltre a due ragazze non ancora identificate. È il drammatico elenco di giovani vittime sulle strade nell'ultimo weekend, italiano. Dai 17 ai 34 anni, vite spezzate.

Il fine settimana di tragedie registra il suo epicentro in Lombardia, già nella notte di venerdì: Kevin Tebaldi, 18enne della Bergamasca, si scontra con un'auto mentre è a bordo di uno scooter e muore sul colpo. Nella stessa notte, sempre a Bergamo, il 30enne Andrea Dell'Ara a bordo della sua moto impatta con un pick up. L'automobilista, un 50enne, non si ferma, poi viene rintracciato e denunciato. L'automobilista avrebbe tagliato la strada a Dell'Ara. Nelle stesse ore, la 17enne di Cantù Beatrice Zaccaro muore dopo essere caduta da uno scooter. Alla guida c'era un ragazzo più giovane senza patentino. Sono quasi le due di notte quando il ragazzino perde il controllo e finisce la propria corsa con un violento impatto sull'asfalto. Quel venerdì sera Kevin Murataj sta invece festeggiando la maturità: sono circa le 23,30 quando insieme a compagni e insegnanti lascia una pizzeria a Lignano Sabbiadoro per dirigersi in discoteca; ma attraversando la strada il 19enne viene investito. L'impatto gli è fatale. Si percorre lo Stivale verso Sud: in Puglia Gianluca Moschetti, 17 anni, muore in un incidente mentre viaggiava in un'auto guidata da un amico 21enne e con altri due ragazzi, tutti fra i 17 e i 18 anni. La vettura sbanda e finisce contro un albero per poi ribaltarsi. Sempre in sella a una moto (come nelle tre cronache lombarde del giorno precedente) è morto, sabato, il 19enne Luca Gallinelli. Il giovane sta percorrendo il lungolago di Desenzano del Garda, nel Bresciano, quando perde il controllo della sua 125 e muore all'istante. Nella notte tra sabato e domenica è l'Umbria a piangere ben 4 ragazzi, in due incidenti avvenuti in provincia. Nel primo caso il 25enne Alessio Gigli sta tornando a casa quando perde il controllo dell'auto, ribaltandosi e sfondando il guardrail. Le ferite sono troppo gravi e smette di respirare poco dopo. Alessio era protagonista al campionato italiano di pet bike 12 pollici. La notizia della sua scomparsa domenica ha sconvolto Gubbio e tutto il mondo dei motori. La seconda tragedia umbra sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle: l'auto con quattro amici a bordo sbanda ed esce fuori strada. Dei quattro ragazzi, tre muoiono mentre uno è in gravi condizioni. Delle vittime identificato il 28enne di origine ecuadoriana Julio Cesar Vera Quinonez. Le altre due vittime sono ragazze, una di 17 anni. Ieri nel Foggiano in un frontale tra un'auto e due motociclette hanno perso la vita tre ragazzi: il 32enne Emanuele Serafino e i fidanzati Pamela Mustone di 34 anni ed Emilio D'Avella di 30, tutti di Ariano Irpino - in provincia di Avellino.