Strage di turisti a Yellowstone. Un'italiana tra le sette vittime

Minivan si scontra con un pick-up a Yellowstone, nell'Idaho. Muoiono carbonizzati sei turisti. È nata a Milano l'unica vittima italiana fra i passeggeri morti alle 19,15, ora locale, di giovedì primo maggio su un furgone Mercedes che si è scontrato frontalmente con un mezzo semi scoperto, un Dodge Ram, guidato da un 25enne, unico identificato, Isaiah Moreno di Humble, Texas.

Il van trasportava 14 persone, compreso l'autista, di nazionalità cinese tranne la donna italiana. Otto in totale le vittime, cinque passeggeri cinesi, una italiana, il guidatore del van e il giovane sull'altro mezzo. Viste le condizioni dei corpi, irriconoscibili, per i sette intrappolati nel furgoncino è stato necessario eseguire il test del Dna. Il medico legale della contea di Fremont, giunto sul posto per gli accertamenti, è riuscito a identificare solo l'uomo alla guida del pick-up. Il drammatico incidente a 24 chilometri, 16 miglia, dal Parco Nazionale di Yellowstone, lungo la statale U.S. Highway 20 a poca distanza da Henry's Lake, zona naturistica mèta di escursioni a piedi e in mountain bike nell'Idaho orientale. Dinamica tutta da accertare secondo le autorità statunitensi che hanno aperto un'inchiesta sulle cause della tragedia.

Unico dato certo: il pick up viaggiava in direzione ovest, verso il Parco, il mini van verso est. L'impatto, violentissimo, ha provocato immediatamente l'incendio dei due mezzi. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dai superstiti. Secondo i primi accertamenti, a morire nello scontro frontale il guidatore del Mercedes con i turisti a bordo, il giovane al volante del Dodge e sei passeggeri rimasti bloccati nel pullmino in fiamme. Fra i sette superstiti alcuni sarebbero stati sbalzati all'esterno, altri si sarebbero salvati fuggendo dai finestrini esplosi. «Era un inferno» avrebbero commentato alla polizia locale intervenuta assieme alle forze dell'ordine federali e ai vigili del fuoco nel tentativo di salvare più persone possibili. I sopravvissuti allo schianto sono stati trasportati in ospedale, tre in gravi condizioni in eliambulanza, tutti gli altri in ambulanza per fratture e contusioni varie. «Due pazienti sono stati ricoverati qui, al Madison Memorial, in condizioni stabili - spiegano funzionari e sanitari statunitensi -, tre sono stati medicati e dimessi».

Altri due feriti sono stati trasportati e ricoverati all'Eastern Idaho Regional Medical Center in prognosi riservata. Una notizia subito battuta dall'agenzia cinese Xinhua e ripresa da media statunitensi, fra gli altri il New York Times. Per la stampa del Sol Levante le vittime cinesi sarebbero cinque, oltre alla donna italiana e agli autisti, americani, dei due mezzi. I nomi saranno resi noti dopo che tutti i familiari saranno avvertiti della tragedia.

A seguire la vicenda il consolato italiano a San Francisco in contatto con la Farnesina cui spetterà il compito di rintracciare i congiunti della donna. «A causa della complessità dell'incidente - spiega la polizia dello Stato dell'Idaho, - l'identificazione di tutti gli individui coinvolti e la notifica ai loro parenti più prossimi richiederanno tempo».