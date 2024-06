"Strapperemo Verbania al Pd senza apparentamenti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giandomenico Albertella è arrivato al ballottaggio contro il candidato del Pd, Riccardo Brezza, per l'elezione a sindaco di Verbania. Espressione di Verbania Futura, primo partito della città piemontese, Albertella è vicino a strappare Verbania ai dem.

A conti fatti, Verbania ha la possibilità di passare da un'amministrazione targata Pd a una civica. Oppure lei si sente di rappresentare anche il centrodestra?

«Il nostro progetto è nato nel cuore di Verbania per Verbania. Il nostro percorso civico ha raccolto diverse sensibilità nel corso di questi cinque anni di opposizione durissima, che da liberale ho abbracciato felicemente. Di certo non ci riconosciamo nella sfilata che la Schlein, scollatissima dal nostro territorio, ha fatto in città».

Pare di capire che lei non sia disposto né ad apparentamenti né ad accordi.

«Ha letto bene, niente apparentamenti, niente accordi sottobanco. Abbiamo una sola parola e i nostri alleati sono i cittadini di Verbania. Tre sono i nostri capisaldi: Verbania non si svende e non si tradisce, mai. Non si omette o mente agli elettori, la trasparenza è un dovere. E la competenza: non si improvvisa, si studia, avendo una visione chiara di come vorremmo questa città tra dieci anni».

Ritiene che il centrodestra abbia sbagliato a non puntare subito su di lei?

«Vede, la politica non è una questione personale. Il centrodestra ha sbagliato a non candidarmi perché sono espressione del territorio, di un lavoro profondissimo nella mia comunità che rappresento e difendo con orgoglio. Qualcuno ha perso d'occhio la volontà e la realtà della città, avremmo vinto al primo turno, con un distacco nettissimo uniti. Lo dicono i fatti. I cittadini e le loro istanze devono venire prima di giochi di palazzo e poltrone».

Comunque, lei ora è al ballottaggio. Cosa si sente di promettere ai suoi concittadini?

«Verbania si riapproprierà del ruolo di capoluogo e guiderà il lago Maggiore in una rinascita importante per imprenditori, commercianti e cittadini di tutte le categorie.

A loro, ai cittadini di Verbania, prometto una discontinuità totale da quanto fatto dalla sinistra sino ad oggi, una discontinuità intelligente: il bene pubblico prevarrà sempre, revocheremo quanto possibile e miglioreremo i progetti che sarebbe dannoso per ragioni contrattuale cestinare».