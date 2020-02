Striscione della Lega contro Conte sul Mes: "Dal pacchetto al pacco"

"Dal pacchetto al pacco". Recita così lo striscione che si è levato dai banchi della Lega nell'emiciclo di Palazzo Madama durante il question time del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier è stato infatti chiamato a chiarire nell'aula del Senato in merito al controverso Mes, il meccanismo europeo di stabilità (il cosiddetto "Fondo Salva Stati"), grazie a un'interrogazione parlamentare del Carroccio.

I senatori leghisti, insieme a quelli di Forza Italia, hanno riservato un'attenzione particolare al sedicente avvocato del popolo, brandendo una matita unica nel suo genere: al posto del gommino, ecco che fa capolino un pupazzetto di Pinocchio. Poi, appunto, è arrivato lo striscione.

Ma procediamo con ordine. In merito all'interrogazione della Lega, il presidente del Consiglio ha giocato sulla difensiva. Ecco il suo catenaccio: "Con riguardo alla trasparenza e ai dubbi sui vincoli di riservatezza, si ricorda che i lavori dell'Eurogruppo costituiscono un incontro informale di ministri delle Finanze degli Stati membri dell'Area Euro e che i suoi lavori sono riservati, pertanto non è possibile fornire al pubblico resoconti o verbali delle discussioni" .

Quindi, il premier ha aggiunto: "Nonostante i già citati obblighi di riservatezza, comunque, l'esito dell'Eurosummit del 13 dicembre 2019 è chiaramente desumibile dallo Statement pubblicato al termine del vertice. In esso non è citata alcuna finalizzazione del pacchetto di riforme del Mes, bensì si legge che è stato dato mandato all'Eurogruppo di proseguire i lavori, con riserva della conclusione delle procedure nazionali, e di continuare a lavorare su tutti gli elementi inerenti l'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria, su base consensuale" . E infine: "Tale esito, per nulla scontato alla vigilia, costituisce, oltre che un indubbio successo, anche un punto di forza per l'Italia - e si pone in coerenza con la 'logica di pacchetto affermata nella risoluzione parlamentare di maggioranza approvata l'11 dicembre 2019" .